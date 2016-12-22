Участники группы «Шалтай-Болтай» получили по три года колонии

Участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александр Филинов и Константин Тепляков получили по три года колонии. Они частично признали вину во взломе переписки высокопоставленных чиновников

Константин Тепляков (слева) и Александр Филинов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мосгорсуд приговорил участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Филинова и Константина Теплякова к трем годам колонии общего режима каждого. Такое решение принял судья Олег Музыченко, передает корреспондент РБК. Гособвинение запрашивало для Филинова два с половиной года колонии-поселения, а для Теплякова — три года. Дело слушалось в закрытом режиме, и судья огласил только резолютивную часть своего постановления.

Участникам «Шалтая-Болтая» вменялось преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Хакеры взламывали переписку высокопоставленных чиновников и медийных лиц, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева, его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, вице-премьера Аркадия Дворковича, замначальника управления внутренней политики президента Тимура Прокопенко, гендиректора News Media Арама Габрелянова. Потерпевшими по делу официально признаны телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка по управлению проектами в сфере ЖКХ Евгений Кисляков.



Фрагменты их почты хакеры частично размещали в своем блоге и затем выставляли на продажу. При этом, как признался следствию лидер группы Владимир Аникеев, переписка частично фальсифицировалась. То, что хакеры «видоизменяли» переписку, упоминается в обвинительном заключении в отношении Филинова и Теплякова, уточнял РБК источник, знакомый с их делом. ФСБ намерено опросить тех, кто выкупал у членов группы ворованную переписку, говорили два собеседника РБК.

Адвокат Филинова Наталья Земскова заявила, что заключение в колонии общего режима — чрезмерно суровая мера наказания. «Они осуждены за преступление средней тяжести, и наказание в колонии общего режима за него может быть назначено только в исключительном случае. Безусловно, это основание для обжалования», — сказала адвокат.

Адвокат Теплякова Анастасия Саморукова рассказала, что ее подзащитный пока не решил, будет ли он обжаловать приговор.

Задержания по «делу «Шалтая-Болтая» начались в октябре 2016 года. Изначально в нем было четыре фигуранта. Лидер группы Аникеев уже осужден на два года колонии в особом порядке, поскольку признал вину и дал показания против своих сообщников. Суд проходил в закрытом режиме, так как в деле содержались сведения, являющиеся гостайной. Еще один член группы, Александр Глазастиков, скрылся за рубежом.



В конце мая «Росбалт» сообщил, что следователи ФСБ установили пятого вероятного участника группы. Это Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник, который еще в 2015 году уехал в Литву и получил там политическое убежище. А в июле «Интерфакс» узнал, что в деле появился шестой фигурант. Он тоже скрылся за рубежом и разыскивается, обвинение ему предъявлено заочно.