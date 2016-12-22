Джабраилов объяснил стрельбу нервным срывом после встречи с миллиардерами

По словам бизнесмена, в нем все вскипело, когда нажившие миллиарды на крови «коммерсы» отказались помочь благотворительному фонду

Умар Джабраилов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов в интервью изданию «Настоящее время» по-новому объяснил открытую им 29 августа стрельбу в номере московской гостиницы Four Seasons, после которой он был задержан полицией.

По словам Джабраилова, несколько выстрелов в потолок гостиничного номера были «криком отчаяния», последствием «нервного срыва», вызванного отказом нескольких «миллиардеров» помочь благотворительному фонду, о поддержке которого экс-сенатор их попросил.

«И во мне вскипело все... И вот они мне отказали в моей просьбе. И у меня накопилась, сработала, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и от этого отчаяния непроизвольно я выстрелил несколько раз в потолок. Это было в номере, где больше людей не было. Это был нервный срыв, это был крик отчаяния», — пояснил Джабраилов

Имен расстроивших его отказом собеседников Джабраилов не назвал, сказав лишь, что эти «коммерсы» («я не стесняюсь их называть коммерсами, они коммерсы, они определенная каста людей»), за счет крови других людей «наживали миллиарды».

Ранее в качестве причин инцидента бизнесмен называл неудачную попытку проверить наградной пистолет, а также «состояние аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. В разговоре с корреспондентом РБК Джабраилов сообщил, что руководство Four Seasons и служба охраны хотели выжить его из отеля и он выстрелами выразил «своей бунтарский протест».

В интервью «Настоящему времени» Джабраилов подчеркнул, что своими выстрелами не хотел кого-то ранить, а нанесенный имуществу отеля ущерб он компенсировал.

В дальнейшем бизнесмен намерен и дальше заниматься меценатством и быть полезным народам России и Чечни.

«Надеюсь, мои выстрелы отчаяния дадут возможность мне по-другому посмотреть на все то, что происходит в мире, на то, что происходит в стране, и сконцентрироваться уже, сфокусироваться на других каких-то задачах, быть полезным обществу, быть полезным стране», — сказал Джабраилов.

После задержания 29 августа Джабраилову предъявили обвинение в хулиганстве, он был отпущен под подписку о невыезде и сейчас, как следует из его интервью, «живет у мамы».