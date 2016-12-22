В Москве построят крупнейший в регионе мусорный полигон

В Новой Москве будет построен крупнейший в регионе мусорный полигон мощностью до 1 млн т в год. Город вынужден искать места для мусора, после того как подмосковные чиновники решили закрыть большинство других свалок

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Власти Москвы одобрили строительство мусорного полигона в 10 км от Троицка, рассказал РБК представитель городского департамента ЖКХ и благоустройства. По объему ежегодного приема отходов площадка будет превышать самые большие действующие свалки Московской области.

Новый полигон «Малинки» будет открыт на месте законсервированной в прошлом году старой свалки в начале 2018 года — в 40 км от МКАД вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца (автодорога А107). В 4 км от свалки находится деревня Чириково Троицкого административного округа Москвы, на другой стороне «бетонки» — несколько коттеджных поселков и садоводческих товариществ («Романтика», «Бавария Клаб» и т.д.), в 10 км — вошедший в состав Новой Москвы Троицк.

В сентябре проект строительства полигона получил одобрение Главгосэкспертизы. «Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — рассказала РБК представитель Главгосэкспертизы Анна Ковалева.

Площадь «Малинок», включая сортировочный цех и административные здания, составит около 67 га, где будет захоронено до 6,5 млн т мусора.

Представитель Главгосэкспертизы отметила, что федеральное законодательство допускает нахождение полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Новой Москвы до 1 января 2025 года. Соответственно, «Малинки» будут принимать в 2018–2024 годах до 1 млн т мусора в год. Сейчас самый большой действующий полигон в столичном регионе — «Тимохово» — принимает до 700 тыс. т. Закрытый в 2017 году после критики президента России Владимира Путина мусорный полигон «Кучино» в Балашихе принимал около 650 тыс. т отходов в год.

Строительством и эксплуатацией нового полигона будет заниматься московский ГУП «Экотехпром». В компании сказали РБК, что принимать отходы на полигоне «Малинки» начнут с 2018 года. Предприятие объявило два аукциона на поставку специализированной техники на 807 млн руб. Главный инженер ГУПа Виталий Шилин во время общественного обсуждения планируемых предприятием закупок заявил, что финансирование работ на полигоне может составить 3,4 млрд руб. Эта сумма, по его словам, заложена в госпрограмме Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012–2018 годы». Согласно постановлению правительства Москвы (.pdf) от 28 марта о правках в эту программу, на реализацию «комплекса мер по хранению и утилизации отходов» до 2019 года в бюджете Москвы выделено 3,433 млрд руб.

Старый новый полигон

С 1998 по 2016 год в районе Троицка находился полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). Старая свалка в «Малинках» на площади 8 га создавалась по решению властей Подольского района Подмосковья. Ее эксплуатацией занималось муниципальное предприятие «Малинки».

С 1 июля 2012 года эта территория Подольского района была включена в границы Москвы и стала называться муниципальное образование поселение Краснопахорское в составе Троицкого административного округа (ТиНАО). И в 2016 году старый мусорный полигон был закрыт.

«Земельный участок оставался в аренде у подольского предприятия до начала 2016 года, когда полигон был закрыт в связи с достижением проектных показателей по наполнению в 1,4 млн т отходов», — рассказал РБК представитель отдела по ЖКХ администрации Краснопахорского.

Ядовитая земля

В апреле 2017 года комиссия московского правительства признала экологическую ситуацию в «Малинках» критической — полигон не рекультивирован и оказывает активное воздействие на прилегающую территорию в виде распространения фильтрата с солями тяжелых металлов и других ядовитых веществ, а также, предположительно, наличием неустановленных видов биологических и медицинских отходов.

«Отборы почв в зоне влияния полигона выявили загрязнение тяжелыми металлами, нефтепродуктами, фильтратом. Вследствие длительного негативного воздействия полигона прилегающие земли на площади около 47 га находятся в нарушенном деградированном состоянии и требуют восстановления», — рассказал РБК источник в префектуре ТиНАО.

На комплекс неотложных и аварийно-спасательных работ потрачено более полумиллиарда рублей, их проведение было поручено ГУП «Экотехпром», рассказал РБК источник в департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы.

Активист-эколог организации «Общероссийский экологический контроль России» Андрей Хромов называет решение столичных властей не поддающимся логике. По словам собеседника, он в 2017 году бывал на закрытом полигоне и считает, что с экологической точки зрения там не так все ужасно и критично, как это преподносят чиновники, тем более что свалка находится далеко от ближайших населенных пунктов. «Но если я ошибаюсь, то тогда тем более странно, что, не решив проблему уже накопленного экологического ущерба, столичные власти будут это экологическое бедствие еще усиливать. Это при том что уже и на высшем уровне власти страны говорится о необходимости развития сортировки мусора и его дальнейшей переработки во вторсырье, а не захоронения», — сказал он.

Миллион тонн в год

Несмотря на выводы экологической комиссии, новые захоронения отходов появятся вокруг старой свалки. «От жителей ближайших населенных пунктов никаких обращений и жалоб в связи с предстоящим открытием полигона к нам не поступало», — рассказал РБК заместитель главы администрации Краснопахорского Игорь Орловский.

Источник в департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы сказал РБК, что расширить территорию «Малинок» власти были вынуждены, после того как подмосковные чиновники объявили о планах закрыть в ближайшие годы большинство полигонов на территории региона. В пользу этого места сказалось удаление полигона от ближайших населенных пунктов, заметил он.

Объем бытовых отходов, который ежегодно поступает на утилизацию в Подмосковье, — 11,7 млн т. Из них, по данным регионального минэкологии, 3,8 млн т генерирует сама область, а 7,9 млн т — Москва. Сейчас в области осталось 15 действующих полигонов, ресурсы которых почти исчерпаны.

По словам заместителя руководителя департамента ЖКХ и благоустройства города Москвы Константина Пивоварова, московские компании — операторы по вывозу мусора просили у властей Подмосковья землю под полигоны для захоронения ТКО, но им не дали ни одного участка.

«Открывать новые полигоны мы бы не хотели», — заявил РБК министр экологии Московской области Александр Коган.