На Украине принят закон о запрете гастролей угрожающих стране артистов

Депутаты Верховной рады приняли закон, в соответствии с которым организаторы концертов должны будут получать разрешение СБУ на приглашение российских артистов

Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС

Верховная рада Украины с третьей попытки приняла в четверг закон, ограничивающий возможности проведения в стране гастролей российских артистов, следует из материалов на сайте парламента.

Разработчики нового закона уверены, что визиты «популярных российских деятелей культуры и исполнителей» стали одним из основных инструментов «гибридной войны», так как они «активно поддерживают российскую агрессию и политику путинского режима».

«В последнее время наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества фактов публичных выступлений во время гастрольных мероприятий граждан Российской Федерации (страна-агрессор по действующему законодательству)... Присутствие таких лиц в информационном и публичном пространстве Украины существенно повышает реальные угрозы национальной безопасности и территориальной целостности страны», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В случае вступления нового закона в силу (для этого документ должен подписать президент Петр Порошенко) организаторам концертов придется не меньше чем за месяц запрашивать у Службы безопасности Украины (СБУ) разрешение на участие в них российских артистов. Заключить договор с артистом можно будет только в том случае, если СБУ даст добро, при этом в законе подчеркивается, что основания для запрета на гастроли могут появиться и после этого.

Нарушителям нового порядка грозит штраф в размере до 320 тыс. гривен (примерно $12 тыс.)

Одновременно с этим закон о порядке проведения на Украине концертов и гастролей дополнен положением о запрете на любые выступления, которые «популяризируют или пропагандируют» Россию, российские органы власти и их представителей, и создают «положительный образ государства-агрессора».

Ранее СБУ неоднократно принимала решения о запрете на въезд на Украину российских артистов. В частности, в сентябре 2017 года стало известно о том, что въезд в страну закрыт для российского рэпера Василию Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

В конце мая 2017 года глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко говорил, что въезд на Украину запрещен 40 российским артистам, посещавшим Крым. В черный список попали Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и т.д.



Глава Госпогранслужбы отметил, что всего в 2017 году Украина запретила въезд для 2,5 тыс. иностранцев, из них 616 — граждане России.