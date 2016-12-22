В ОНК заявили об угрозе для жизни арестованного владельца ГК «Настюша»

Правозащитники сообщили об угрозе для жизни владельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, арестованного по делу об обмане 6 тыс. дольщиков жилья. 18 августа его задержали прямо в больнице после гипертонического криза

Игорь Пинкевич (Фото: nastyusha.ru)

Угроза жизни

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) попросили столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначить медосвидетельствование владельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, который в августе был арестован по обвинению в мошенничестве, связанном со средствами 6 тыс. дольщиков жилья. Об этом рассказал РБК ответственный секретарь комиссии Иван Мельников. Обследование должно установить, правомерно ли удерживать Пинкевича в СИЗО: правозащитники опасаются за жизнь обвиняемого. Кроме того, у него могут быть заболевания из перечня диагнозов, препятствующих содержанию под арестом.

Полиция задержала Пинкевича 18 августа прямо в центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, куда его госпитализировали двумя днями ранее с гипертоническим кризом, рассказал Мельников и подтвердил РБК адвокат бизнесмена Михаил Захаров. 20 августа Тверской суд Москвы арестовал Пинкевича.

Заключение под стражу создает угрозу жизни бизнесмена, отмечается в письме ответственного секретаря ОНК, которое адресовано в Мосгорсуд. Документ, копия которого есть у РБК, защита предпринимателя предъявит на заседании по апелляции на арест Пинкевича 6 сентября, подтвердил РБК адвокат Захаров.

Правозащитники посетили бизнесмена 2 сентября, на тот момент он находился в больнице СИЗО-1 московского управления ФСИН («Матросская тишина»). «В адрес членов ОНК г. Москвы обратился Пинкевич И.К., который, по предоставленной информации, страдает тяжелыми заболеваниями, в частности указывает на перенесенные им ранее инсульты и инфаркт, указал на боли в грудной клетке, признаки сердечной недостаточности, общую слабость, периодически повышающееся артериальное давление», — говорится в документе. Кроме того, «со слов сокамерников гражданин Пинкевич постоянно держит в руках таблетки, чтобы успеть вовремя принять их и не умереть».

Отчет о проверке члены ОНК направили главе управления ФСИН по Москве, администрации «Матросской тишины» и главврачу медсанчасти изолятора.«Мы попросили медиков взять Пинкевича на особый контроль, а также организовать встречу между начальником медсанчасти и его лечащим врачом из-за тяжести всей ситуации. Еще мы попросили дополнительно организовать ему передачу лекарств. Он привык к своим медикаментам, а сейчас вынужден принимать российские аналоги», — уточнил РБК Мельников.

РБК ожидает ответа на запросы во ФСИН и в МВД.

Вмешательство омбудсмена

Случай Пинкевича попадает под норму ст. 108 УПК, по которой обвиняемых в экономических преступлениях нельзя помещать под стражу, считает Мельников. Исключениями могут быть только те случаи, когда подследственный не имеет жилья в России, его личность не установлена, он пытался скрыться и уже пытался уклониться от ранее избранной меры пресечения. В связи с этим ОНК обратилась к уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, рассказал Мельников; его аппарат уже среагировал на обращение.

«Мы действительно будем поддерживать Пинкевича. Считаем, что мера пресечения ему избрана с нарушениями. Происходит то, на что многократно обращали внимание и президент, и Верховный суд», — заявил РБК руководитель аппарата бизнес-омбудсмена Александр Хуруджи. По его словам, к Титову обратились дольщики жилого комплекса, который не смогли достроить структуры Пинкевича, и они тоже требуют смягчить ему меру пресечения. «Если он будет в состоянии вести какую-то деятельность, подписывать документы, это поможет ускорить строительство, — пояснил Хуруджи позицию дольщиков. — Главное для нас здесь — это мнение пострадавших, и для нас это дополнительный повод его поддержать».

О необходимости смягчить бизнесмену меру пресечения заявил во вторник и сам Титов, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС. «Мы видим две главные задачи. Первое — это изменить меру пресечения, там сейчас апелляция, и мы выступаем — поскольку это предпринимательская деятельность. Человеку абсолютно необязательно быть в тюрьме, даже лучше быть не в тюрьме, чтобы более оперативно решить вопросы с дольщиком. Второе — найти вариант решения вопроса, чтобы сегодняшние собственники остались удовлетворены этим решением», — сказал Титов.

Дело Пинкевича

Пинкевич владеет группой компаний «Настюша», которая специализируется на производстве хлебной продукции. В середине августа Тверской суд Москвы арестовал его на два месяца по обвинению в мошенничестве из-за задержки строительства жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», девелопером которых являются структуры «Настюши». Уголовное дело по заявлением дольщиков было возбуждено еще в октябре прошлого года.

Строительство ЖК началось в 2006 году. В капитал застройки были привлечены денежные средства граждан по договорам долевого участия. Окончание работ и сдача объектов в эксплуатацию были запланированы на 2012 год, но в итоге из запланированных 28 домов сдано только восемь. По версии следствия, руководство «Настюши» «мошенническим путем» похитило денежные средства дольщиков, в результате чего обманутыми оказались более 6 тыс. человек.

Представители компании настаивали, что задержка со строительством вызвана тем, что «Настюша» столкнулась с экономическим кризисом (к концу 2015 года долг «Настюши» перед кредиторами составлял около 22 млрд руб, заявлял сам Пинкевич). Строительство шло медленно и из-за «затягивания чиновниками выдачи разрешительной документации», отмечали в пресс-службе ГК. Также у застройщика возникли конфликты с несколькими подрядчиками. Арест Пинкевича пресс-служба «Настюши» назвала «попыткой рейдерского захвата» со стороны подрядчиков и кредиторов. После ареста Пинкевича ГК нашла средства на достройку жилого комплекса, сообщала пресс-служба «Настюши» — необходимые 62 млрд руб. готов вложить иностранный банк, который пока не называется.