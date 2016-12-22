Экс-губернатор Белых не признал себя виновным по делу о взятках

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых отказался признавать себя виновным по делу о взятках на сумму €600 тыс. Суд во вторник, 5 сентября, начал рассматривать его дело по существу

Никита Белых (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

«Банальная провокация»

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых не стал признавать себя виновным во взятках на общую сумму €600 тыс. Об этом он заявил на заседании в Пресненском суде Москвы, передает корреспондент РБК. Во вторник, 5 сентября, судья Татьяна Васюченко начала рассматривать его дело по существу.

«Мне понятно, в чем меня обвиняют, хотя есть ощущение, что я присутствую при каком-то бреде. Вину свою я категорически не признаю. Считаю, что это все — банальная провокация правоохранительных органов, и в ходе процесса я намерен это аргументировать», — заявил Белых. По его мнению, обвинение построено на показаниях предпринимателей, подвергавшихся давлению силовиков: один из них осужден, а второй откупился от следствия за прекращение уголовного преследования, полагает обвиняемый.

Адвокат подсудимого Андрей Грохотов ходатайствовал о вызове в суд офицеров ФСБ, курировавших оперативную разработку и задержание Белых, — в том числе бывшего замглавы Управления собственной безопасности ФСБ Олега Феоктистова, который до выхода на пенсию считался одним из самых влиятельных силовиков страны. Судья Васюченко отказалась удовлетворять ходатайство «на данной стадии», пояснив, что оно заявлено «преждевременно».

Льготные участки и уход от налогов

Взятки, которые, по версии гособвинения, получал Белых, предназначались за покровительство предпринимателям Альберту Ларицкому и Юрию Судгаймеру и структурам, которыми они владели, — «Нововятскому лыжному комбинату», «Нововятской лесной компании» и «Лесохозяйственной управляющей компании» (УК «Лесхоз»), следует из обвинительного заключения, которое зачитала на заседании представитель прокуратуры Светлана Тарасова. Ларицкий в ноябре 2016 года получил три года колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Следствие пришло к выводу, что Белых помогал Ларицкому получать инвестконтракты с областью и хорошие участки леса на протяжении нескольких лет — как минимум с 2010 года. Бизнесмена и главу региона тогда связывали дружеские отношения, уточнила гособвинитель.

Так, Белых помог Ларицкому через Минпромторг и Рослесхоз добиться внесения его инвестпроекта на освоение леса в перечень приоритетных и таким образом получить господдержку. В итоге компании Ларицкого без аукциона получили в долгосрочную льготную аренду высоколиквидные земельные участки.

Не позднее февраля 2012 года у губернатора «возник преступный умысел на получение взятки» от Ларицкого за «совершение действий в его пользу», а также «общее покровительство и попустительство». В этот период «в целях конспирации своих преступных действий» Белых вызвал к себе своего заместителя Сергея Щерчкова и потребовал от него стать посредником — лично встретиться с Ларицким и донести до него требования главы правительства. Размер вознаграждения Белых оставил на усмотрение бизнесмена, однако Ларицкий должен был понимать, что речь идет о взятке «в особо крупном размере», — читала прокурор Тарасова. Если бы предприниматель не согласился, ему пришлось бы платить полную рыночную стоимость аренды леса. Ларицкий тоже привлек к коррупционной «сделке» посредника — директора подконтрольной ему «Нововятской лесной компании» (НЛК) Владимира Сысолятина — и через Щерчкова передал Белых ​€200 тыс.; на тот момент это соответствовало примерно 7,6 млн руб., уточнила гособвинитель.

В 2013 году владельцем «НЛК» и УК «Лесхоз» стал гражданин Германии Юрий Судгаймер (Зюдхаймер). Ларицкий познакомил Судгаймера с губернатором. На личной встрече тот проявил интерес к предложениям Судгаймера и пообещал поддержку. Однако «вопреки заверениям Белых» ​в конце 2013 года правительство области дало отрицательное заключение на концепцию инвестпроекта УК «Лесхоз». Кроме того, налоговые органы обнаружили у «НЛК» и УК «Лесхоз» серьезные нарушения.

В этот период у Белых возник преступный умысел «на систематическое получение от Судгаймера взятки по частям за незаконное бездействие, общее покровительство и попустительство», полагает обвинение. 5 марта 2014 года губернатор встретился с Судгаймером и, «действуя путем вымогательства», потребовал у него €200 тыс. за возможность все-таки заключить инвестконтракт и избежать санкций за налоговые нарушения. Судгаймер, понимая свое зависимое положение, был вынужден согласиться и в том же месяце передал губернатору запрошенную сумму, которая на тот момент соответствовала 9 млн руб.

Губернатор выполнил обещания, которые дал бизнесмену. Правительство области вскоре признало, что недостатки концепции инвестпроекта УК «Лесхоз» исправила, и утвердило его заявку на включение в перечень приоритетных. В свою очередь Белых лично убедил руководителя управления ФНС по области Светлану Чарушину отказаться от санкций за нарушения, выявленные в структурах Судгаймера, — они негативно отразятся на экономике области.

Следующую часть взятки, также в размере €200 тыс., Белых потребовал у Судгаймера при личной встрече в аэропорту Риги в апреле 2016 года. Судгаймер согласился и привлек в качестве посредника свое доверенное лицо — Бориса Якубука. Белых в свою очередь вовлек в получение денег целый ряд чиновников областного правительства, не осведомленных о его преступном умысле, в том числе руководителя секретариата губернатора Татьяну Катанкину. ​В мае 2016 года Судгаймер через цепочку посредников передал Белых конверт с €50 тыс. А в конце июня губернатор лично получил от Судгаймера остальные €150 тыс. в ресторане столичного бизнес-центра Lotte Plaza.

Преследование Белых

Никиту Белых задержали с поличным в одном из ресторанов Москвы в июне 2016 года. Изначально ему вменяли один эпизод получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК), затем в марте ему предъявили обвинение в еще одной взятке. Экс-губернатор не отрицал получения денег, однако они, по его словам, были не взяткой, а внебюджетным финансированием развития Кирова. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Белых от должности «в связи с утратой доверия». В ходе следствия СКР допросил более 200 человек, среди которых были подчиненные Белых — например, и.о. министра экономического развития Кировской области Сергей Толстобров, рассказывал в июне следователь Роман Мухачев.

Под стражей у Белых прогрессируют хронические заболевания, заявляли его защитники. Так, обострение диабета и высокое давление привели к нарушениям работы мозга у Белых; кроме того, из-за болезни суставов 42-летний экс-губернатор вынужден ходить с тростью.