Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве с бюджетными деньгами, рассказала об участии в обналичивании средств. Об этом пишет Republic со ссылкой на протокол допроса СК и сведения от двух источников, близких к следствию.
По этим данным, Масляева изначально была приглашена на работу в «Седьмую студию» для обналичивания денег. С таким предложением обратился к ней генеральный директор студии Юрий Итин, которого сейчас также обвиняют в мошенничестве по тому же эпизоду.
Как рассказала изданию Масляева, в общей сложности она обналичила около 100 млн руб. Эти деньги прошли через несколько фирм-однодневок, среди которых была также компания ее знакомого Валерия Синельникова. За свое участие в обналичивание Синельников требовал 10–12% от суммы операции. После того как деньги оказались в сейфе «Седьмой студии», они переходили в распоряжение Итина и продюсеров, рассказала Масляева.
Как отмечает издание, ИП Синельникова значится также и среди подрядчиков «Гоголь-центра», который заказывал у компании «декорации объемные» стоимостью 2,7 млн руб.
В конце мая экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По тому же эпизоду за три дня до этого было предъявлено обвинение Нине Масляевой. Предварительно она обвиняется в хищении 200 млн руб. бюджетных средств.
С 25 мая Юрий Итин и Нина Масляева по просьбе следствия находятся под стражей. В суде Итин отказался признать факт хищения средств, суд решил поместить его под домашний арест. Масляева сначала признала свою вину, но позднее, после разговора со своим адвокатом, от своих слов отказалась.
Дело о хищениях в «Седьмой студии», основателем которой является художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, было предано огласке 23 мая, когда в театр и в квартиру режиссера пришли с обысками. Серебренников проходит по уголовному делу как свидетель.