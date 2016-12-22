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Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии»
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Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Общество, 18:52
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Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова дала показания об обналичивании похищенных из бюджета средств. По словам обвиняемой, она специально для этого была приглашена на работу в студию
Нина Масляева (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве с бюджетными деньгами, рассказала об участии в обналичивании средств. Об этом пишет Republic со ссылкой на протокол допроса СК и сведения от двух источников, близких к следствию.

По этим данным, Масляева изначально была приглашена на работу в «Седьмую студию» для обналичивания денег. С таким предложением обратился к ней генеральный директор студии Юрий Итин, которого сейчас также обвиняют в мошенничестве по тому же эпизоду.

Как рассказала изданию Масляева, в общей сложности она обналичила около 100 млн руб. Эти деньги прошли через несколько фирм-однодневок, среди которых была также компания ее знакомого Валерия Синельникова. За свое участие в обналичивание Синельников требовал 10–12% от суммы операции. После того как деньги оказались в сейфе «Седьмой студии», они переходили в распоряжение Итина и продюсеров, рассказала Масляева.

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Как отмечает издание, ИП Синельникова значится также и среди подрядчиков «Гоголь-центра», который заказывал у компании «декорации объемные» стоимостью 2,7 млн руб.

В конце мая экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По тому же эпизоду за три дня до этого было предъявлено обвинение Нине Масляевой. Предварительно она обвиняется в хищении 200 млн руб. бюджетных средств.

С 25 мая Юрий Итин и Нина Масляева по просьбе следствия находятся под стражей. В суде Итин отказался признать факт хищения средств, суд решил поместить его под домашний арест. Масляева сначала признала свою вину, но позднее, после разговора со своим адвокатом, от своих слов отказалась.

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По версии следствия, Итин, Масляева и еще несколько человек изготовили фальшивую отчетность об использовании госсубсидий на поддержку искусства, которые платило «Седьмой студии» Минкультуры. Таким образом был подделан договор с компанией «Инфостиль» о техническом обеспечении театрального фестиваля. Но в действительности работы проведены не были, а 1,2 млн руб. оказались похищенными. По словам генерального директора «Инфостиля» Сергея Овчинникова, договора с «Седьмой студией» не было — никаких документов он не подписывал и никаких денег не получал.

Дело о хищениях в «Седьмой студии», основателем которой является художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, было предано огласке 23 мая, когда в театр и в квартиру режиссера пришли с обысками. Серебренников проходит по уголовному делу как свидетель.
Автор: Ася Сотникова
Теги: «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников , Хищение
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