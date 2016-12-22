Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова дала показания об обналичивании похищенных из бюджета средств. По словам обвиняемой, она специально для этого была приглашена на работу в студию

Нина Масляева (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве с бюджетными деньгами, рассказала об участии в обналичивании средств. Об этом пишет Republic со ссылкой на протокол допроса СК и сведения от двух источников, близких к следствию.



По этим данным, Масляева изначально была приглашена на работу в «Седьмую студию» для обналичивания денег. С таким предложением обратился к ней генеральный директор студии Юрий Итин, которого сейчас также обвиняют в мошенничестве по тому же эпизоду.



Как рассказала изданию Масляева, в общей сложности она обналичила около 100 млн руб. Эти деньги прошли через несколько фирм-однодневок, среди которых была также компания ее знакомого Валерия Синельникова. За свое участие в обналичивание Синельников требовал 10–12% от суммы операции. После того как деньги оказались в сейфе «Седьмой студии», они переходили в распоряжение Итина и продюсеров, рассказала Масляева.

Как отмечает издание, ИП Синельникова значится также и среди подрядчиков «Гоголь-центра», который заказывал у компании «декорации объемные» стоимостью 2,7 млн руб.



В конце мая экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По тому же эпизоду за три дня до этого было предъявлено обвинение Нине Масляевой. Предварительно она обвиняется в хищении 200 млн руб. бюджетных средств.



С 25 мая Юрий Итин и Нина Масляева по просьбе следствия находятся под стражей. В суде Итин отказался признать факт хищения средств, суд решил поместить его под домашний арест. Масляева сначала признала свою вину, но позднее, после разговора со своим адвокатом, от своих слов отказалась.



