Соловьев сравнил Познера с Брежневым за критику ТЭФИ

Владимир Соловьев заявил, что претензии Владимира Познера к организаторам ТЭФИ связаны с тем, что сейчас ее получили «Воскресный вечер» и «Вести недели». Познер ранее рассказал РБК, что подготовил обращение задолго до церемонии

Владимир Соловьев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

«Мы что, наблюдаем синяки под глазами, сломанные руки, принуждение к голосованию? В чем суть претензий господина Познера? Я думаю, что проблема очень простая, она в том, что господин Познер не может пережить, что вдруг награду вручили Дмитрию Константиновичу [Киселеву] и мне», — сказал телеведущий Владимир Соловьев РБК, комментируя опубликованное в среду открытое обращение Владимира Познера в адрес Комитета индустриальных телепремий. Комитет с 2014 года является организатором премии ТЭФИ.

«Видимо, это и есть критерий недемократичности процесса, потому что если господин Познер с друзьями, которых было очень немного, решили, что они и есть академия и что они могут решать, кто в профессии достоин награды, а кто нет, то это высшая форма демократии. Для господина Познера демократия — [это ситуация], при которой все решают друзья господина Познера, а премию получает он. Самой демократичной страной был Советский Союз времен Леонида Ильича Брежнева, потому что каждый год завершался наградой Леониду Ильичу. Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились», — сказал Соловьев.

«Я не знаю, что обещал Познер Неизвестному, но хотел бы отметить, что биография Познера вряд ли может являться классической биографией демократа. Хотелось бы посоветовать ему вспомнить советский период в его жизни, когда он был кем угодно, только не демократом», — заявил Соловьев.

Владимир Познер вместе с семьей переехал в СССР из США в 1952 году и в 1961 году устроился на работу редактором в агентство печати «Новости», в 1967 году вступил в КПСС. С 1970 года работал в Гостелерадио.

С 1994 по 2008 год Познер занимал должность президента фонда «Академия российского телевидения», которая учредила премию ТЭФИ. С 2014 года организатором премии стал Комитет индустриальных телевизионных премий.

Телеведущий опубликовал в среду, 4 октября, письмо с критикой организации голосования на церемонии ТЭФИ комитетом. Познер считает, что этот процесс за последние годы стал недемократичным. Он призвал комитет отказаться от названия премии и статуэтки.

Познер позднее пояснил РБК, что обращение было подготовлено до церемонии награждения победителей и не имеет отношения к тому, кто получил статуэтки в 2017 году. Телеведущий не стал публиковать письмо до вручения премии, так как счел такое поведение неэтичным.

Передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» победила в номинации «Интервьюер» в категории «Вечерний прайм». Она выходит в эфир на канале «Россия 1». Лучшей информационно-аналитической итоговой программой жюри признало передачу «Вести недели», которую ведет Дмитрий Киселев. Ее показывают по тому же каналу.