Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,20 57,83 EUR Нал. 68,42 67,90 USD Бирж. 57,90 -0,01 EUR Бирж. 68,06 +0,13 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4319,10 +5,43 ММВБ 2076,81 +0,05% РТС 1129,90 +0,11% Brent 55,72 -0,62% DJIA 22641,67 +0,37% Nasdaq 6531,71 +0,23% FTSE 7468,11 +0,39%
В РЖД назвали дату начала движения пассажирских поездов в обход Украины
Лента новостей
Европейский университет сменил статус на НИИ 02:25, Общество Владелец группы ПИК опроверг планы построить с Трампом здание в Москве 01:55, Бизнес На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова 01:43, Технологии и медиа В Пуэрто-Рико Трамп бросил рулоны бумажных полотенец в толпу 01:33, Политика Путин поспорил с Полтавченко из-за недостатка арен для хоккеистов 00:39, Политика Поймали «рябь» на троих: 6 фактов о Нобелевской премии по физике-2017 00:33, Общество МИД Украины потребовал от России отменить призыв в армию в Крыму 00:27, Политика На Украине управление земельным кадастром переведут на блокчейн 03 окт, 23:57, Экономика Церемония награждения премией ТЭФИ. Фотогалерея 03 окт, 23:42, Фотогалерея  Казино рассказало о требовании стрелка из Лас-Вегаса $100 тыс. 03 окт, 23:30, Общество Госдеп США ответил на обвинения в «захвате» генконсульства России 03 окт, 23:26, Политика Разговор отложен: как Трамп отреагировал на стрельбу в Лас-Вегасе 03 окт, 23:13, Политика Генерал против кланов: зачем лидер думских единороссов возглавил Дагестан 03 окт, 23:01, Политика Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу 03 окт, 22:54, Бизнес Король Испании назвал поведение властей Каталонии «безответственным» 03 окт, 22:46, Политика На Украине одобрили повышение минимальной пенсии на $5 03 окт, 22:31, Общество США решили выслать 15 кубинских дипломатов 03 окт, 22:17, Политика В плененном в Сирии «российском солдате» опознали казака 03 окт, 22:12, Общество Похороны погибшего в Сирии российского полковника прошли в Подмосковье 03 окт, 22:05, Общество Премию ТЭФИ за «Пусть говорят» отдали Малахову «на память» 03 окт, 21:49, Общество СМИ назвали причину смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера 03 окт, 21:47, Общество В СМИ появилось видео из комнаты лас-вегасского стрелка 03 окт, 21:43, Общество Абдулатипов рассказал про свою будущую «должность федерального уровня» 03 окт, 21:42, Политика Чубайс объявил о старте производства складного электробайка 03 окт, 21:14, Технологии и медиа Мутко назвал нецелесообразной дисквалификацию российских тяжелоатлетов 03 окт, 21:10, Общество Скамейка запасных: кого администрация президента готовит в губернаторы 03 окт, 20:54, Политика Власти Ирака предложили курдам совместное управление спорными районами 03 окт, 20:32, Политика В Санкт-Петербурге задержали координатора штаба Навального 03 окт, 20:20, Политика
В РЖД назвали дату начала движения пассажирских поездов в обход Украины
Общество, 02:57
0
В РЖД назвали дату начала движения пассажирских поездов в обход Украины
Пассажирские поезда по новой железной дороге в обход Украины начнут следовать с середины ноября. Изменится маршрут движения поездов из Петербурга и Москвы в некоторые южные города, из-за чего поменяется расписание

Первые пассажирские поезда по участку железной дороги Журавка — Миллерово, который огибает территорию Украины, начнутся с 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), передает ТАСС.

С этого дня изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск, а также из Петербурга в Адлер (и в обратном направлении).

«Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда», — сказали в пресс-службе ЮВЖД.

Из-за начала движения в обход Украины изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву и из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

О том, что РЖД начало тестовую эксплуатацию дороги в обход Украины, стало известно 11 августа. В качестве пробного заезда по участку прошли локомотив и несколько грузовых вагонов. В РЖД тем не менее отмечали, что окончательный ввод в эксплуатацию планирует на конец осени 2017 года. 20 сентября стартовало регулярное грузовое сообщение.

Новый участок железной дороги, длиною 137 км, проходит по территории Воронежской и Ростовской областей на расстоянии от 5 до 25 км от российско-украинской границы. На новой дороге будут открыты семь станций — Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка; Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Как отмечали в РЖД, всего было построено почти 100 объектов инфраструктуры, включая железнодорожные мосты, виадуки, железнодорожные переходы и т.д

Максимальная скорость движения пассажирских поездов по новому участку пути составит 140 км/ч, а грузовых — 90 км/ч.

Раньше клиентам ЮВЖД на пути в Ростовскую область приходилось дважды пересекать территорию Луганской области Украины.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Украина , РЖД
Главное
Король Испании назвал поведение властей Каталонии «безответственным» Политика
Материалы по теме
РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины Политика
В РЖД назвали сроки запуска грузового движения в обход Украины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку