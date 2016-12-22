В РЖД назвали дату начала движения пассажирских поездов в обход Украины

Пассажирские поезда по новой железной дороге в обход Украины начнут следовать с середины ноября. Изменится маршрут движения поездов из Петербурга и Москвы в некоторые южные города, из-за чего поменяется расписание

Первые пассажирские поезда по участку железной дороги Журавка — Миллерово, который огибает территорию Украины, начнутся с 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), передает ТАСС.

С этого дня изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск, а также из Петербурга в Адлер (и в обратном направлении).

«Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда», — сказали в пресс-службе ЮВЖД.

Из-за начала движения в обход Украины изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву и из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

О том, что РЖД начало тестовую эксплуатацию дороги в обход Украины, стало известно 11 августа. В качестве пробного заезда по участку прошли локомотив и несколько грузовых вагонов. В РЖД тем не менее отмечали, что окончательный ввод в эксплуатацию планирует на конец осени 2017 года. 20 сентября стартовало регулярное грузовое сообщение.

Новый участок железной дороги, длиною 137 км, проходит по территории Воронежской и Ростовской областей на расстоянии от 5 до 25 км от российско-украинской границы. На новой дороге будут открыты семь станций — Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка; Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Как отмечали в РЖД, всего было построено почти 100 объектов инфраструктуры, включая железнодорожные мосты, виадуки, железнодорожные переходы и т.д

Максимальная скорость движения пассажирских поездов по новому участку пути составит 140 км/ч, а грузовых — 90 км/ч.

Раньше клиентам ЮВЖД на пути в Ростовскую область приходилось дважды пересекать территорию Луганской области Украины.