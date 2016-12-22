Партия Терезы Мэй прервала избирательную кампанию из-за терактов

Консервативная партия Великобритании приостановила на один день свою предвыборную избирательную кампанию из-за терактов, которые произошли в ночь на воскресенье, 4 июня, в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя партии.
«Консервативная партия не будет проводить предвыборную кампанию на национальном уровне сегодня. Мы рассмотрим ситуацию завтра, когда появится больше информации о нападении», — заявил пресс-секретарь правящего блока.
Мэр Лондона Садик Хан отметил, что идею приостановки избирательных процессов в стране он не разделяет. «Я не сторонник откладывания выборов», — подчеркнул он.
Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня. Их инициатором выступили консерваторы. Премьер-министр королевства Тереза Мэй распустила парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.
Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент
В ночь на 4 июня в центре Лондона произошли две террористические атаки. Сначала в полночь по московскому времени на Лондонском мосту фургон совершил наезд на пешеходов и, продолжив движение, доехал до рынка Боро (Borough Market). Там трое мужчин вышли из фургона и стали наносить ножевые ранения случайным прохожим. Согласно последним данным полиции, в результате двух нападений погибли шесть человек. Еще почти 50 человек находятся в медицинских учреждениях, некоторые из них — в критическом состоянии. Среди пострадавших две граждан Франции.
Всех троих застрелили правоохранители. Это третий теракт в стране за последние 2,5 месяца.
19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».
14 июля 2016 года в толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английском променаде в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной около 2 км на скорости 60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Водитель был застрелен полицией. В машине было обнаружено огнестрельное оружие и гранаты, весь арсенал находился в боевой готовности. В результате теракта погибли 84 человека.
22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе: один — в аэропорту, другой — на станции метро «Маэльбек». В результате взрывов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».
13 ноября 2015 года серия терактов произошла в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели вблизи стадиона «Стад де Франс», где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на концерте в зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. В общей сложности погибли 129 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Причиной нападения стала публикация карикатур на исламские темы. Преследование братьев Куаши продолжалось три дня. 9 января в результате спецоперации они были убиты.