Полиция объявила серию инцидентов в Лондоне терактом
Общество, 03:07
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Полиция объявила серию инцидентов в Лондоне терактом
В центре Лондона произошла серия происшествий. Сначала микроавтобус наехал на пешеходов, позднее произошло нападение на людей в Borough Market рядом с местом происшествия. Власти расценивают случившееся как теракт
Полиция Лондона заявила, что инциденты на Лондонском мосту и в Borough Market объявлены терактом.
В 00:25 4 июня инциденты на Лондонском мосту и в Borough Market объявлены террористическими инцидентами» , – говорится в заявлении полиции в Twitter/