«Коммерсантъ» узнал детали заключения экспертов о диссертации Мединского

Министр в своей работе не открыл «ничего нового», заключили эксперты Высшей аттестационной комиссии. Он также предвзято отбирал источники, считают специалисты

Владимир Мединский (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Члены экспертного совета Высшей аттестационной комиссии назвали ложным утверждение, содержащееся в докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, об «абсолютном стандарте истинного и достоверности исторического труда», который, по мнению автора, достигается за счет «взвешивания на весах национальных интересов России», пишет газета «Коммерсантъ». Она ознакомилась с текстом заключения. Такая позиция входит «в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма». Критерии достоверности исторической работы не зависят от национальности ее автора, указали члены экспертного совета.

Объективность при освещении отдельного государства или культуры иностранцами, отмечают они, «в принципе не достижима», указывая на название диссертации министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков». Восприятие чужой культуры всегда субъективно, говорится в их заключении. Мединский пытается в своей работе исправить неточности в иностранных трудах о России, хотя такие неточности «естественны и неизбежны».

При этом в попытках доказать предвзятость иностранных трудов Мединский избирательно подходит к русским источникам, используя только те, что подтверждают его тезисы. «Многократно опровергая ложные, по его мнению, свидетельства иностранцев о пьянстве русских священников, диссертант обходит вниманием материалы Стоглавого собора 1551 года, где этот порок духовенства был признан самой Русской православной церковью», — отмечают члены экспертного совета.

Одновременно с этим в работе не рассматриваются документы Патрика Гордона, Андрея Роде, Августина Мейерберга и других иностранцев, включая лейб-медика царя Алексея Михайловича, которые были составлены в анализируемый исторический период. А современным научным исследованиям той же проблемы министр уделил «около трех страниц», отметили эксперты.

Раскритиковали эксперты и методологию министра культуры. Анализируя записи иностранцев, он опирается на переводные тексты на русском языке. Из-за этого в работе фигурирует ряд неточностей. Так, австрийский дипломат барон Сигизмунд фон Герберштейн назвал князя древлян Мала государем, но тот такого статуса не имел, пишет Мединский. Но в оригинале «в латинском тексте стоит термин princeps, а в немецком — Fürst». «И то и другое слово соответствуют русскому «князь», таким образом, «государь» является результатом вольного перевода, сделанного нашим современником», — говорится в заключении.

В экспертном совете ВАК заключили, что Мединский «не открывает ничего нового» своей диссертацией, о предвзятости трудов иностранцев о России писал еще в XIX веке историк Василий Ключевский.

«Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации В.Р.Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой», — подытожили эксперты.

Экспертный совет рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук 2 октября. Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева, комментируя РБК заключение экспертов, назвала его «техническим решением», свой вердикт должен вынести президиум ВАК.

В начале июля свою резолюцию по диссертации Мединского вынес диссертационный совет Белгородского государственного университета. Там работу на основании выводов специальной научной комиссии признали научной. Члены совета заключили, что министр в своей работе «решает крупную научную проблему», но отметили, что в ней «могут быть определенные недостатки».

В другом диссертационном совете, на базе исторического факультета МГУ, в феврале отказались рассматривать научную работу.

Мединский ответил критикам диссертации 4 июля в статье в «Российской газете». Министр поспорил с мнением о том, что как историк «не имел права становиться на позицию интересов своей страны». «Нет в истории никакого «беспристрастного подхода». Он всегда пристрастен и персонифицирован», — отметил он.