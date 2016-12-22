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Ликвидация последствий «Харви» обойдется на треть дороже «Катрины»
Общество, 19:10
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Ликвидация последствий «Харви» обойдется на треть дороже «Катрины»
Ураган «Харви» грозит стать самым дорогим в истории США, завил губернатор штата Техас Грег Эббот. По его словам, на восстановление экономики Техаса и Луизианы после «Харви» потребуется от $150 млрд до $180 млрд
Последствия урагана «Харви» (Фото: Charlie Riedel / AP)

Ликвидация последствий урагана «Харви» в США и наводнения в Техасе может обойтись в $180 млрд, заявил губернатор штата Грег Эббот, сообщает Reuters.

По его словам, по своей разрушительной силе «Харви» оставил далеко позади знаменитый ураган «Катрина», опустошивший Новый Орлеан и Луизиану в 2005 году, а также ураган «Сэнди», от которого пострадало северо-восточное побережье США в 2012 году.

«На восстановление после «Катрины» было потрачено, более $120 млрд. Но обратите внимание на число [пострадавших «от «Харви»] домовладений и предпринимателей. Я думаю, восстановление обойдется в сумму, гораздо большую, чем $120 млрд, вероятно, от $150 до $180 млрд», — сказал Эббот.

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Ранее президент США Дональд Трамп уже обратился к конгрессу США с просьбой выделить на неотложные расзходы по ликвидации последствий урагана «Харви» $7,85 млрд долларов. Кроме того, Трамп заявил, что пожертвует $1 млн из личных средств в фонд борьбы с последствиями урагана.

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Ураган «Харви» обрушился на восточное побережье США 26 августа. Из прибрежных районов в ожидании штормы были штата эвакуированы более 10 тыс. человек, нефтеперерабатывающие предприятия приостановили работу.

В результате наводнения, вызванного ураганом «Харви», погибли не менее 47 человек, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Оценивая число пострадавших в эфире телеканала CNN, Эббот заявил, что без от «Харви» пострадали порядка 5 млн человек.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Техас , ущерб , Луизиана , ураган «Харви» , ураган «Картина»
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