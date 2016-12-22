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ФСБ рассказала о гибели сотрудника в бою на границе с Украиной
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ФСБ рассказала о гибели сотрудника в бою на границе с Украиной
Общество, 15:25
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ФСБ рассказала о гибели сотрудника в бою на границе с Украиной
Один из нападавших был задержан, второй устроил самоподрыв
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский пограничник погиб в бою с нарушителями, пытавшимися пересечь границу России с Украиной в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, перестрелка началась после того, как пограничники 30 сентября обнаружили неизвестных, «пытавшихся незаконно проникнуть с территории РФ на территорию Украины вне пункта пропуска».

При проверке документов подозрительные лица открыли огонь по сотрудникам пограничного управления ФСБ по Курской области, один из которых погиб, получив «не совместимые с жизнью огнестрельные ранения».

В ходе перестрелки один из нарушителей взорвал сам себя, а второй был задержан.

Ранее СМИ сообщали, что российские пограничники в Курской области вступили в бой с группой вооруженных людей при проведении операции «Нелегал», в ходе боя один из пограничников погиб.

ФСБ задержала военного за передачу Украине секретов Черноморского флота
Общество

29 сентября ФСБ объявила о задержании в Симферополе двух граждан России (в том числе военнослужащего), которые передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну данные о частях и соединениях Черноморского флота.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , ФСБ
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