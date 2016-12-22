Объявлены лауреаты нобелевской премии по медицине

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Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз

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Одиннадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция

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Аэропорт Лас-Вегаса прекратил работу из-за стрельбы в городе

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При взрыве газа на Кубани погиб мужчина

Полиция нейтрализовала открывшего стрельбу в Лас-Вегасе

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж