Объявлены лауреаты нобелевской премии по медицине
Общество, 12:44
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Объявлены лауреаты нобелевской премии по медицине
Нобелевскую премию получили ученые за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи
Медаль лауреата нобелевской премии
Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии или медицины Джеффри Холу, Майклу Росбаху и Майклу Янгу за открытия молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы, сообщается на сайте комитета.
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