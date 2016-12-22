Суд удовлетворил иск Михайлова к Навальному из-за статьи о часах Путина

Люблинский суд признал распространеную основателем ФБК информацию недостоверной и обязал Навального ее удалить

Иск бизнесмена Сергея Михайлова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному удовлетворен Люблинским судом Москвы, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Михайлов подал на Навального в суд после появления статьи «Все-таки дарил Путин часы С.Михайлову, главе солнцевской ОПГ». В своем иске бизнесмен требовал признать распространенную информацию не соответствующей действительности, но выплаты компенсации не требовал.

«Суд постановил: исковые требования удовлетворить — обязать Навального удалить распространенную информацию и опубликовать опровержение», — огласила решение судья.

В начале августа 2017 года Люблинский суд Москвы отклонил другой иск Михайлова, в котором тот требовал взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. Поводом для иск стал фильм «Чайка», в котором Михайлов был описан как «криминальный авторитет 1980-х и 1990-х» и «глава солнцевской ОПГ».

Сам Михайлов ранее заявлял РБК, что эта информация является «недостоверной, более того — заведомо ложной, порочащей честь и достоинство человека и гражданина, подрывающей деловую репутацию бизнесмена, общественного деятеля и председателя попечительского фонда благотворительного фонда «Участие».

В конце августа Михайлов в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о том, что президент России Владимир Путин наградил его часами.