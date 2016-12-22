В Дагестане ввели режим КТО после убийства бандитами участкового

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана, утром 1 октября неизвестные напали на участкового полиции в селе Бабаюрт. Сотрудник МВД был застрелен ими возле собственного дома.
После убийства преступники захватили табельное оружие полицейского и скрылись на автомобиле.
В связи со случившимся в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Сотрудники правоохранительных органов ищут боевиков и их пособников.
Последняя спецоперация в Дагестане имела место в конце августа. Тогда в результате столкновения с боевиками в районе Хасавюрта погибли двое силовиков.
Ответственность за нападение на полицию 28 августа взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».События в Дагестане происходят на фоне смены власти в республике. 28 сентября стало известно, что глава республики Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке. Указ президента об уходе Абдулатипова и назначении исполняющего обязанности главы Дагестана пока не подписан.