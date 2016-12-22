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Джабраилов рассказал о причине стрельбы в Four Seasons и «белом порошке»
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Джабраилов рассказал о причине стрельбы в Four Seasons и «белом порошке»
Общество, 15:24
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Джабраилов рассказал о причине стрельбы в Four Seasons и «белом порошке»
Задержанный за хулиганство бизнесмен заявил РБК, что не употреблял алкоголь и наркотики, а также обвинил сотрудников отеля в провокациях. «Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — объяснил стрельбу бывший сенатор
Умар Джабраилов (Фото: Василий Кузьмиченок / РИА Новости)

Бизнесмен, бывший сенатор от Чечни и кандидат в президенты Умар Джабраилов, задержанный ранее за стрельбу в московском отеле Four Seasons, объяснил в разговоре с корреспондентом РБК свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

«Этому были бытовые причины в гостинице. Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался. Я сожалею, что нарушил общественный порядок. По этому поводу заведено уголовное дело. Я человек добропорядочный, законопослушный и готов ответить за свой поступок. Иначе я не был бы ни офицером, ни человеком слова и чести. С другой стороны, как мужчина, я считаю, что иного выхода у меня не было. Я поступил правильно. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — рассказал Джабраилов РБК.

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Общество

Причины разногласий с сотрудниками отеля бизнесмен не раскрыл. «Я бы не хотел касаться этой темы. Она гнусная. Очень недостойное их поведение по отношению ко мне и моим гостям взорвало меня. Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — подчеркнул Джабраилов.

Предпринимателя задержали 29 августа в столичной гостинице Four Seasons на Охотном Ряду. Поводом стали выстрелы в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В номере обнаружили порошок белого цвета, а также бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Бизнесмену предъявили обвинение в хулиганстве, он был отпущен под подписку о невыезде. Обнаруженные в номере вещества были направлены на экспертизу.

По словам предпринимателя, действия полиции в ходе задержания были корректны. «[Оценивая действия полиции] я могу привести слова Владимира Маяковского: «Моя милиция меня бережет!» На удивление бойцы, которые меня брали, оказались очень корректными, действовали по уставу. Несмотря на то что я был в состоянии аффекта, я все их указания выполнил. Я благодарен им за то, что они могли более жестоко со мной обойтись, но в итоге поступили дерзко, но правильно и профессионально», — сказал он.

В дежурной части полиции, по словам Джабраилова, ему предоставили питание.
«Ко мне там было самое радушное отношение. Мне там дали чай, дали покушать, что сами ели — чай и булочки. Покормили тем, что сами себе в магазине покупали. Себе покупали воду, и мне купили. У меня же не было ни копейки, я же без всего ушел [из гостиницы]. Обычные пацаны (дежурные) свои деньги на меня потратили. Невероятное отношение. Кроме того, мне дали трех следователей-женщин. Очень внимательных, профессиональных. Я могу сказать, что удивлен, обрадован, и мое мнение о нашей полиции на порядки выше, чем оно у меня было до этого инцидента», — подчеркнул он.

Объяснил Джабраилов и происхождение наградного пистолета, из которого произвел выстрелы в отеле. Ранее в полиции опровергли сообщения, что пистолетом наградило Джабраилова МВД. «Меня не МВД, а другая организация наградила в 2005 или 2006 году, она относится к силовым структурам, более точно назвать ее принадлежность не могу. У меня оружие официальное, в разрешительной системе зарегистрировано. У меня не только пистолет есть, но еще и автомат Калашникова есть», — отметил предприниматель.

Джабраилов опровергает обнаружение полицией порошка белого цвета в его номере. «Никто ничего не нашел! Кем он был найден? Обыск полиция делала на следующий день, вместе со мной, адвокатами и собакой. Ничего не нашли. Это все наговоры и клевета недоброжелателей. Я не понимаю, если человек известен, он должен весь фраерский набор иметь. Это неправда», — утверждает он, добавляя, что «если они что и могли найти, то пищевую соду». Источники РБК, знакомые с результатом экспресс-теста Джабраилова на наркотическое опьянение, ранее утверждали, что он дал положительный результат. Это подтвердил и собеседник РБК в МВД.

«Ничего [противозаконного] в моей жизни не существует. Вы посмотрите на меня: мне 60 лет, и я занимаюсь спортом, веду и пропагандирую здоровый образ жизни. Обо мне много чего говорят за глаза. А вот пусть мне это в глаза скажут», — заключил Джабраилов.

Чем известен Умар Джабраилов Еще 5 фото
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По словам предпринимателя, он не употреблял алкоголь и наркотические вещества. «Ничего не принимал. И не принимал никогда в жизни. Меня проверяли в наркологическом отделении, на содержание алкоголя [проверка] сразу показала его отсутствие. Дальнейшие анализы будем ждать. Если что-то такое есть, значит, это какой-то подлог», — подчеркнул он.

​Умар Джабраилов в 2004–2009 годах представлял Чечню в Совете Федерации, в 2009 году был советником помощника президента России Сергея Приходько. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

В 1990-е годы Джабраилов занимался бизнесом. Он основал группу «Данако», которая управляла сетью АЗС. В разное время он владел девелоперскими активами, в том числе отелем «Radisson Cлаванская» и торговыми центрами «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Сейчас он является совладельцем «Аванти СтройГрупп», которая возводит ЖК «ЗИЛарт» на территории бывшего ЗИЛа, и компании «МС Регион».

Автор: Мария Истомина.
Теги: Москва , МВД , хулиганство , Умар Джабраилов
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