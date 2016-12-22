Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Москве

Суд арестовал одного из двух выходцев из Центральной Азии, который подозревается в подготовке терактов в Москве. Как ранее сообщал РБК, у него было изъято 2 кг самодельной взрывчатки — «кисы». Самоподрыв он планировал 1 сентября

Муродбек Кодиров на заседании в Мещанском суде Москвы (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 31 октября Муродбека Кодирова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205, ч.3 ст.222.1, ч.3 ст.223.1 и ч.2 ст.205.5 Уголовного кодекса России.

Решение суда в отношении второго фигуранта дела о подготовке теракта в Москве пока не принято.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании гражданина Узбекистана Кодирова и гражданина Таджикистана Д.Т. Шарипова 31 августа. У Кодирова нашли 2 кг самодельной взрывчатки (триперекись ацетона, или «киса»), у Шарипова — топор, рассказал источник РБК, близкий к спецслужбе и подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования.

Как считают в правоохранительных органах, Кодиров собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв в Москве на 1 сентября. «Они хотели совершить теракт по классической схеме: сначала происходит нападение с топором на толпу людей, а уже после этого второй террорист должен был произвести взрыв в том месте, где собрались зеваки», — рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. Кодирова задержали в Ленинском районе Московской области задолго до того, как официально объявили об этом.

По данным российских спецслужб, оба подозреваемых были членами «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка), а один из них опубликовал в интернете видеообращение к членам ИГ и дал так называемую клятву верности экстремистам. Накануне, 31 августа, ФСБ распространила в сети видеозапись первого допроса подозреваемого и фрагменты присяги, которую он принес ИГ.

Помимо этого у одного из боевиков в телефоне были найдены контакты вербовщиков ИГ, а также инструкции по совершению теракта.