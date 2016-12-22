В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина

Во время перестрелки на Подоле в Киеве был ранен россиянин Адам Осмаев, которого обвиняли в покушении на Владимира Путина. Осмаева ранил человек, представившийся французским журналистом

Адам Осмаев (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

При стрельбе на Подоле в Киеве был ранен гражданин России Адам Осмаев, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии полиции, Осмаев со своей женой Аминой Окуевой договорились об интервью с человеком, назвавшим себя французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde, на улице Кирилловской. При встрече тот достал из коробки пистолет Glock и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева четырежды выстрелила в Вернера из наградного ПМ, который ей подарил глава МВД Украины Арсен Аваков. Обоих раненых доставили в 17-ю больницу, утверждает издание. Окуева известна на Украине за участие в боевых действиях на Донбассе в составе батальона им. Джохара Дудаева.

Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко подтвердил информацию «РБК-Украины». По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. Шевченко также рассказал, что у нападавшего на Осмаева нашли украинский паспорт. «Целью стрелка был Адам Осмаев, именно в него открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля», — уточнил Шевченко.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что человек, который стрелял Адама Осмаева, жив и даст показания.«Этот человек прислан российскими спецслужбами» — сказал Геращенко.

Стрельба на улице Кирилловской в Киеве произошла в 16:49, в результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщили ранее в полиции.

Осмаева задержали 4 февраля 2012 года по подозрению в совершении взрыва в Одессе. В результате взрыва на частной квартире, превращенной в лабораторию по производству взрывчатки, погиб 26-летний россиянин Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний казахстанец Илья Пьянзин. В конце февраля того же года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с российскими спецслужбами, задержав Осмаева, предотвратила планы террористов по подготовке покушения на Владимира Путина. Выяснилось, что взрыв произошел при монтаже бомбы.

По версии СБУ, Осмаев и соратники планировали совершить покушение на Путина с помощью заминированного автомобиля на пути следования президентского кортежа. Для этого они в декабре 2011 года изготовили два взрывных устройства, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их в пригороде Одессы.

Впоследствии Илья Пьянзин был экстрадирован в Россию, где его приговорили к десяти годам лишения свободы. Российским правоохранительным органам должны были передать и Осмаева: на Украине его признали виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса страны. Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал украинским властям не выдавать задержанного, и процесс экстрадиции был приостановлен.

В итоге 18 ноября 2014 года Приморский районный суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи, посчитав достаточным наказанием срок в два года и девять месяцев, что он провел в заключении.

После освобождения Осмаев вступил в батальон имени Джохара Дудаева, который принимал участие в военных действиях в Донбассе.