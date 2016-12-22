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Собянин рассказал о влиянии голосов «молчунов» на решение по реновации
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Собянин рассказал о влиянии голосов «молчунов» на решение по реновации
Снос хрущевок, 15:33
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Собянин рассказал о влиянии голосов «молчунов» на решение по реновации
Мэр Москвы сообщил, что голоса тех жителей пятиэтажек, которые не выразили свое мнение, как поступить с их домом по программе реновации, будут распределены пропорционально голосам, поданным «за» и «против»
Сергей Собянин (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что московские власти приняли решение изменить способ подсчета голосов жителей по поводу включения их домов в программу реновации, сообщает ТАСС.

«По уточненному порядку, голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным «за» или «против» включения дома в проект программы реновации», — сказал Собянин.

Он также указал, что у тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, еще есть две недели для того, чтобы выразить свою волю.

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Ранее московские власти заявляли, что жители, ​воздержавшиеся от голосования, считаются проголосовавшими за включение своей пятиэтажки в программу реновации.

«И в принципе это правильно. Аналогичные нормы об учете голосов «молчунов» действуют в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте», — сказал Собянин. Однако в домах с низкой явкой, по его словам, при таком подходе будет трудно корректно подсчитать голоса. «Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — «за», 15% — «против». Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки за 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», — заявил мэр Москвы.

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Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы прошел первое чтение 20 апреля 2017 года, второе состоится до июля 2017 года. 2 мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. зданий, которые вошли в программу сноса. Позднее в мэрии сообщили, что исключат из списка 15 домов, включенных туда по ошибке.

Голосование по программе сноса пятиэтажек в Москве открылось в электронной системе «Активный гражданин» 14 мая и продлится до 15 июня. Проголосовать можно через эту электронную систему или в любом центре госуслуг «Мои документы».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что считает голосование за включение домов в программу реновации до принятия федерального закона преждевременным.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Сергей Собянин , голосование , реновация , пятиэтажки
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