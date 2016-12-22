Собянин рассказал о влиянии голосов «молчунов» на решение по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что московские власти приняли решение изменить способ подсчета голосов жителей по поводу включения их домов в программу реновации, сообщает ТАСС.
«По уточненному порядку, голоса молчунов будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным «за» или «против» включения дома в проект программы реновации», — сказал Собянин.
Он также указал, что у тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, еще есть две недели для того, чтобы выразить свою волю.
Ранее московские власти заявляли, что жители, воздержавшиеся от голосования, считаются проголосовавшими за включение своей пятиэтажки в программу реновации.
«И в принципе это правильно. Аналогичные нормы об учете голосов «молчунов» действуют в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте», — сказал Собянин. Однако в домах с низкой явкой, по его словам, при таком подходе будет трудно корректно подсчитать голоса. «Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — «за», 15% — «против». Если голоса молчунов свалить в одну корзину, получим уровень поддержки за 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», — заявил мэр Москвы.
Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы прошел первое чтение 20 апреля 2017 года, второе состоится до июля 2017 года. 2 мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. зданий, которые вошли в программу сноса. Позднее в мэрии сообщили, что исключат из списка 15 домов, включенных туда по ошибке.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что считает голосование за включение домов в программу реновации до принятия федерального закона преждевременным.