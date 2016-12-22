Путин наградит Абдулатипова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин в среду, 15 ноября, вручит экс-президенту Дагестана Рамазану Абдулатипову орден Александра Невского, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Личное вручение президентом госнаград традиционно проходит в Кремле несколько раз в год. В начале ноября Путин пообещал госнаграды всем уволенным осенью губернаторам на встрече с ними.

Рамазан Абдулатипов 28 сентября объявил о решении покинуть пост главы Дагестана. При этом он посетовал на то, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев». «Они навязывают президенту [страны] не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — цитирует его дагестанское издание «Новое дело».



Как сообщали источники РБК, вызов в Кремль стал для главы Дагестана неожиданностью, так как он был полностью уверен в том, что его заранее предупредят об отставке.

Новым главой Дагестана стал экс-глава фракции единороссов в Госдуме, вице-спикер Владимир Васильев.

17 октября Абдулатипова назначили специальным представителем президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Источник в окружении экс-главы Дагестана сказал РБК, что в рамках своей новой работы Абдулатипов в ближайшее время посетит Иран.

Орден Александра Невского обычно вручается за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

За историю существования ордена в современной России его кавалерами стали чуть более 200 человек, среди которых в том числе высокопоставленные чиновники, сотрудники госкорпораций и зарубежные лидеры, например, Сергей Шойгу, Борис Грызлов, Сергей Степашин, Герман Греф, Алексей Миллер, Александр Лукашенко и другие.

Орден Александра Невского впервые был утвержден императрицей Екатериной I в 1725 году, в Российской империи им награждали как военных, так и гражданских лиц. После революции орден упразднили, но вновь возродили при Иосифе Сталине в 1942 году для награждения командного состава Красной армии. В современной России орден официально ввели в систему госнаград в 2010 году в президентство Дмитрия Медведева.