Росрыболовство объяснило рост цен на красную икру

Рост оптовых цен на красную икру — сезонный, и не стоит ожидать дефицита этой продукции к Новому году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

​«Во второй половине года традиционно наблюдается существенный рост цен производителей на икру — от 20 до 100%. Наблюдаемый в настоящее время рост оптовых цен соответствует сложившейся сезонной динамике. После новогодних праздников происходит снижение спроса на икру и падение цен», — пояснили в ведомстве. Сезонное повышение цен незначительно влияет на розницу.

По данным регулятора, оптовые цены в некоторых регионах России выросли за год на 40%. Одним из факторов дестабилизации цен на внутреннем рынке является изменение географии промысла лососевых видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Снижаются объемы добычи на Сахалине и увеличиваются — на Камчатке. По словам собеседника агентства, участники рынка вынуждены искать новых контрагентов и изменять логистику доставки рыбы и икры, что может привести к локальному росту оптовых цен на икру.

В 2017 году вылов тихоокеанских лососей по состоянию на 13 ноября 2017 года составил 350,9 тыс. т. Несмотря на то, что объем добычи тихоокеанских лососей в этом году почти на 82 тыс. т меньше прошлогоднего, общий объем производства лососевой икры увеличился. «За девять месяцев 2017 года рост производства составил 4,1%, до 11,9 тыс. т. При этом на 4,8% сократился экспорт красной икры — до 65,66 т», — сообщили в пресс-службе.

По данным индекса потребительских цен Росстата на октябрь 2017 года, в среднем потребительские цены по России на отечественную лососевую икру выросли на 3,9%, а на соленые и копченые деликатесные и продукты из рыбы — на 0,6–0,8%.

ТАСС со ссылкой на данные Росстата сообщает, что средние потребительские цены по стране на икру лососевую в сентябре достигли 3479 руб. за 1 кг. Это выше показателя декабря 2016 года на 7,9%.

Ранее в ноябре РБК со ссылкой на данные Росрыболовства сообщал, что рост цен обусловлен снижением вылова лососевых на Сахалине и в Хабаровском крае в текущем году. Красная рыба, выловленная в этих регионах, подорожала на 30%, считают рыбаки и переработчики.

Александр Ефремов, управляющий группы «Доброфлот», которая является одним из крупнейших в России рыбопереработчиков, сообщал РБК, что сейчас оптовая цена на икру начинается от 3,3–3,5 тыс. руб. за 1 кг против 2,2–2,5 тыс. руб. в 2016 году. Он добавил, что отпускная цена в текущем году может возрасти до 4 тыс. руб. за 1 кг.

По словам директора Рыбной ассоциации Алексея Аронова, в Москве розничная цена на икру уже достигает ​5,5–6 тыс. руб.