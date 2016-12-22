Улюкаев рассказал о планах написать книгу «о хорошей жизни»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, рассказал журналистам о намерении написать книгу. Об этом сообщает корреспондент РБК из суда.

По словам Улюкаева, его книга будет «о хорошей жизни». В ответ на вопрос, приступил ли он уже к ее написанию, экс-министр сказал: «Когда? Суд в полный рост».

Также Улюкаев сказал​ журналистам, что, находясь под домашним арестом, прочитал около 50 книг.

Ранее экс-министр рассказывал, что читает «Процесс» Франца Кафки. Также он успел перечитать Чехова и Толстого, платоновскую «Апологию Сократа» и «Постороннего» Альбера Камю.



Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приобретению «Башнефти» компанией «Роснефть».