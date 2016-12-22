Володин сообщил о подготовке законопроекта против телефонного терроризма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции совместно с депутатами из законодательного комитета разрабатывает предложения по ужесточению наказания за телефонный терроризм. Об этом он сообщил на пленарном заседании 15 ноября, передает корреспондент РБК.

«Есть конкретные предложения. [Комитеты] разрабатывают дополнения к действующему законодательству, чтобы остановить телефонный терроризм», — сказал он.

В октябре председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») сообщал РБК, что группа депутатов подготовила поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Законопроект проходит согласование, уточнял парламентарий.

По действующему законодательству, заведомо ложное сообщение об акте терроризма карается штрафом до 200 тыс. руб., исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий — до пяти лет.

Депутаты предлагают дополнить статью новыми частями, в том числе о наказании за преступление, совершенное организованной группой лиц. Санкция за подобные деяния для группы телефонных террористов может составить от пяти до десяти лет лишения свободы, предлагали в Думе.

Волна анонимных сообщений о минировании зданий прокатилась по России с 10 сентября. В результате были эвакуированы сотни общественных и административных зданий. Ни одно из сообщений об угрозах взрывов не подтвердилось. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В начале октября глава ведомства Александр Бортников сообщал, что сотрудники спецслужбы установили четверых подозреваемых в распространении ложных сообщений о минировании. По его словам, это четверо россиян, которые находятся за границей. По данным замглавы московского управления ФСБ Андрея Яценко, телефонные террористы нанесли столице ущерб на сумму около 150 млн руб.