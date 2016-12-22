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В СПЧ назвали законопроект о СМИ-иноагентах «написанным на коленке»
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В СПЧ назвали законопроект о СМИ-иноагентах «написанным на коленке»
Война санкций, 00:18
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В СПЧ назвали законопроект о СМИ-иноагентах «написанным на коленке»

Соавтор закона «О СМИ», глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов заявил РБК, что законопроект о признании иностранных СМИ иноагентами «написан на коленке».

«В нем перепутано все, что можно. Во-первых, средство массовой информации, как написано в законе «О СМИ», это — форма периодического распространения массовой информации. Форма не может быть субъектом правоотношений, она может быть только их объектом. Возлагать на СМИ какие-либо обязанности, все равно, что возлагать обязанности на вещи. То есть [депутаты] перепутали что такое СМИ, а что такое юрлицо», — пояснил он.

По словам Федотова, попытка разработчиков поправок соединить вместе закон «О СМИ» и закон «О некоммерческих организациях» — «некорректна». «Закон об «НКО» относится к гражданскому законодательству, а закон «О СМИ» к информационному, — говорит он. — Кроме того, нельзя вносить поправку, которой вносится изменение в закон «О СМИ», в законопроект, который называется «О внесении изменений в «Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законопроект должен иметь другое название, а, следовательно, и другую концепцию. Полагаю, законопроект придется вносить заново».

Как Россия ответит на требование к RT стать иностранным агентом в США
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Как отметил соавтор закона «О СМИ», он не видит необходимости менять законодательство для того, чтобы ответить на действия Минюста США. Федотов пояснил, что ответные меры можно было принять через постановление правительства. «В законе «О СМИ» есть 55 статья, которая говорит, что правительство России вправе принимать ответные меры в отношении тех стран, где российские СМИ подвергаются каким-либо притеснениям. Не надо ничего придумывать, это все уже написано в законе, надо грамотно применить норму закона. Что же касается новой поправки, то никакой адекватной правоприменительной практики на ее основе возникнуть не может», — констатировал он.

«Стигма для медиа»: кому и чем грозит закон о СМИ-иноагентах
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14 ноября депутаты четырех фракций Госдумы разработали и внесли в Госдуму поправку. Согласно ей, СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа, должны признаваться иностранными агентами. Депутаты должны принять поправки на пленарном заседании 15 ноября. После этого они будут направлены в Совет Федерации.

Госдума разрабатывает маркировку зарубежных СМИ как иностранных агентов в качестве «зеркальной меры» на то, что минюст США обязал телеканал RT America до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Теги: Госдума , СМИ , СПЧ , Михаил Федотов , иноагенты
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