«Роснефть» вложит более $2 млрд в крупнейшее месторождение газа в Египте

​«Роснефть» в ближайшие четыре года намерена инвестировать более $2 млрд в газовое месторождение Zohr в Египте, следует из отчета компании. Ранее этой осенью компания закрыла сделку по покупке 30% этого месторождения, которое является крупнейшим из обнаруженных в Египте.

Месторождение Zohr в Средиземном море у берегов Египта было открыто в 2015 году итальянской компанией Eni. По существующим оценкам, оно содержит 850 млрд куб. м газа, что составляет более 30% оцененных газовых запасов в Египте.

В октябре 2017 года «Роснефть» приобрела у Eni 30% в месторождении за $1,1 млрд с опционом на расширение доли до 35%. С учетом опционов, структура проекта: Eni — 50%, «Роснефть — до 35%, BP — до 15%. В компании отмечают, что это приобретение дает «доступ к стратегически важному рынку потребления газа и возможности дальнейшего расширения деятельности в регионе». Работы на месторождении Zohr должны начаться до конца 2017 года.

Благодаря запасам месторождения власти Египта намерены отказаться от импорта газа и перейти на самообеспечение природным топливом.

В начале ноября «Роснефть» и иранская национальная нефтяная компания NIOC подписали «дорожную карту» по стратегическим проектам в сфере нефтегазодобычи в Иране. Общий объем инвестиций должен составить $30 млрд.