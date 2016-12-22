Шишханов покинул совет директоров «Сафмар»

Микаил Шишханов, основной владелец санируемого Бинбанка, покинул совет директоров группы «Сафмар», следует из сообщения пресс-службы компании. Вместе с ним ушли ​три первых заместителя председателя правления Бинбанка.

Отмчеается, что решение об изменении состава совета директоров было принято еще 10 ноября. Численность управляющего органа сократилась с девяти до пяти человек. В нем остались Михаил Гуцериев, вице-президент «М.видео Менеджмент» Билан Ужахов и генеральный директор ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» Авет Миракян. Новыми членами совета стали заместитель генерального директора по экономике и финансам нефтяной компании «Нефтиса» Роман Тян, генеральный директор компании «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко.

Видео: РБК

Вместе с Шишхановым и тремя топ-менеджерами Бинбанка — Петром Морсиным, Александром Лукиным и Александром Волченко, — из совета директоров также вышли брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев и сын Саид Гуцериев.

Ранее в ноябре РБК со ссылкой на источники писал, что Шишханов покинет совет директоров группы «Сафмар» до конца года. Тогда представитель «Сафмара» пояснил, что данное решение было принято в связи тем, что бизнесмена с лета 2017 года нет в числе акционеров ни одной компании, входящих в группу. В октябре Шишханов перестал быть акционером «М.Видео», его доля в компании перешла Михаилу Гуцериеву.

Бинбанк, основным акционером которого является Шишханов, в конце сентября обратился к ЦБ с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации банка, занимающего 12-е место по размеру активов, регулятор объявил 21 сентября.