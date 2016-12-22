Главный онколог России покинет свой пост

Главный внештатный онколог российского министерства здравоохранения Михаил Давыдов в скором времени объявит о своем уходе с этого поста. Об этом РБК сообщил источник в медицинских кругах.

По словам собеседника РБК, Давыдов уволится 27 ноября. Помимо должности главного онколога он также откажется и от должности директора Российского онкологического центра им. Блохина, уточнил источник.

Официальный представитель Минздрава России, директор ведомственного департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай эту информацию не опроверг, однако от дальнейших комментариев также отказался.

«Обычно с таких мест не уходят сами», — говорит президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. «Проблемы с лекарствами для онкологических больных меньше не становятся, скандалов вокруг взяток научного центра им. Блохина было очень много», — напомнил собеседник РБК, добавив, что «пациенты постоянно жалуются на вымогательство». «Я не думаю, что многое изменится с приходом нового главного специалиста, потому что не они устанавливают общие правила», — сообщил Саверский, заметив однако, что, по его мнению, попытка «все же изменить систему» и «сделать так, чтобы люди, у которых не много шансов, не оказывались бы еще и в тисках денежных, и в тисках бизнес-цинизма» могла бы стать «важной задачей того, кто придет на это место».