Путин счел отношения России и Турции восстановленными в полном объеме

Отношения России и Турции, осложнившиеся в 2015 году, полностью восстановлены, полагает Владимир Путин. Об этом российский президент заявил на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, передает ТАСС.

«Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме», — обратился Путин к Эрдогану.

Российский президент отметил увеличение товарооборота между двумя странами: за первые девять месяцев 2017 года он вырос на 38%.

При этом Путин подчеркнул, что продолжается сотрудничество России и Турции в политической сфере, в частности, по вопросу сирийского урегулирования. «У нас сложилась очень хорошая практика — в оперативном ключе обсуждать текущие вопросы и намечать ближайшие решения», — заявил глава государства.

Эрдоган подтвердил, что частые встречи двух лидеров «придают ускорение развитию наших двусторонних отношений».

Отношения России и Турции ухудшились осенью 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24 в районе сирийско-турецкой границы. Анкара обвинила российские ВКС в нарушении воздушного пространства страны. В результате между странами началась конфронтация, были заморожены проекты экономического сотрудничества и введены экономические санкции.

Летом 2016 года турецкая сторона принесла России извинения за произошедшее, после чего началась нормализация отношений двух стран. В мае 2017 года были сняты взаимные экономические ограничения, позднее Россия начала поэтапно отменять эмбарго на ввоз турецкой сельхозпродукции. Кроме того, России и Анкаре удалось договориться о контракте на закупку нескольких дивизионов российских зенитных ракетных комплексов С-400.