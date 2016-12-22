Qualcomm отказался от сделки с Broadcom на сумму $130 млрд

Американский производитель электроники Qualcomm отказался от сделки по слиянию с Broadcom, сообщает Financial Times. Общая стоимость сделки оценивалась в $130 млрд.
Broadcom предложила приобрести Qualcomm по цене $70 за акцию, что в сумме составляет $103 млрд. Кроме того, компания была готова принять на себя задолженность Qualcomm на сумму порядка $25 млрд. После этой сделки, отмечает Reuters, Broadcom могла стать главным поставщиком чипов для мобильных устройств на мировом рынке. Электроника компании в 2017 году оказалась бы в 1,5 млрд смартфонов по всему миру.
Однако руководство Qualcomm сочло, что конкуренты недооценили стоимость компании. «После всестороннего обзора предложения, проведенного с участием наших финансовых и юридических советников, совет пришел к выводу, что предложение Broadcom серьезно недооценивает Qualcomm», — цитирует Reuters заявление председательствующего директора совета директоров Qualcomm Тома Хортона.
На фоне сообщений об отказе Qualcomm от слияния стоимость акций компании повысилась более чем на 1%, до $65,65 за акцию, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В то же время акции Broadcom упали почти на 1%, до $262,4 за акцию.
В октябре представители Qualcomm обратились в суд, обвинив компанию Apple в использовании технологий производителя чипов. В связи с нарушением своих прав производитель потребовал запретить производство и продажу iPhone в Китае.