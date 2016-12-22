В Кремле ответили на слова экс-главы ЦРУ о «запуганном» Путиным Трампе

Предположение о том, что президент Владимир Путин мог запугать американского лидера Дональда Трампа, является неверным. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана о том, что Трамп «по какой-то причине» может быть «запуган» Путиным, передает корреспондент РБК.

«Это неверное предположение», — сказал он.

Глава ЦРУ во время президентства Барака Обамы Джон Бреннан 13 ноября заявил, что Владимир Путин мог в ходе разговора с Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме влиять на него, используя слабость лидера США к лести. Вместе с тем он предположил, что Путин «по какой-то причине» мог «запугать» Трампа.

«В отношении c русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх», — уверен Бреннан. При этом фактических доказательств своих суждений экс-глава ЦРУ не привел. Он также подчеркнул, что лидер США позволяет Путину уйти от ответа за вмешательство Москвы в президентские выборы США в ноябре 2016 года.

На пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое Трамп заявлял, что согласен с выводами спецслужб США, которые обвинили Россию во вмешательстве в выборы. «Я верю, что он [Владимир Путин] считает, что он и Россия не вмешивались в выборы», — сказал глава государства, комментируя заявления российского лидера о том, что он не причастен к предполагаемому вмешательству Москвы в выборы. ​Трамп подчеркнул, что не намерен спорить с Путиным на эту тему. Он добавил, что хочет работать и сотрудничать с Россией по многим мировым проблемам.

В январе текущего года офис директора Национальной разведки США опубликовал несекретную версию доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». В документе говорилось, что именно Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы.

В ноябре 2017 глава Минфин США Стивен Мнучин рассказал о конфиденциальных документах, которые касаются расследования вмешательства России. По его словам, России не удалось оказать какого-либо воздействия на выбор американских избирателей.