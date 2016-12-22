Путин и Трамп заявили о важности сохранить единство и суверенитет в Сирии

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в своем совместном заявлении по ситуации в Сирии, подготовленном по итогам встреч в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), отметили необходимость сохранения территориальной целостности и суверенитета в арабской республике. Текст заявления опубликован на официальном сайте Госдепартамента США.

«Президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, единству, независимости, территориальной целостности и светскому характеру правления, как это и определено в документе 2254 Совбеза ООН, а также настоятельно призвали все стороны сирийского конфликта активно участвовать в политическом процессе в Женеве и поддержать усилия по обеспечению его успеха», — говорится в сообщении.

Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США в ходе специального телефонного брифинга заявили журналистам, что это заявление стороны готовили на протяжении «месяцев довольно интенсивных дискуссий» и были окончательно оформлены дипломатами в кулуарах саммита АТЭС.

«Мы ясно дали понять, что Сирии не будет оказано никакой помощи для восстановления, пока не будет достигнут значимый политический прогресс, установленный сроками», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, передает The Telegraph.

Помимо этого, в общем коммюнике лидеры отметили, что готовы сделать все возможное для того, чтобы оказать сопротивление и одержать победу над террористами запрещенной организации «Исламское государство» в Сирии.