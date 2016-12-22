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На улицы Барселоны вышли 750 тыс. сторонников независимости Каталонии
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На улицы Барселоны вышли 750 тыс. сторонников независимости Каталонии
Каталония хочет независимости, 01:23
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На улицы Барселоны вышли 750 тыс. сторонников независимости Каталонии

Одну из главных улиц Барселоны перекрыли 750 тыс. сторонников независимости Каталонии с требованием освободить задержанных по обвинению в сепаратизме каталонских политиков, заявили в полиции города. Об этом сообщает La Vanguardia.

Сотни тысяч манифестантов вышли на улицу Марины с требованием отпустить политиков, связанных с провозглашением независимости Каталонии. Инициаторами акции стали организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural, чьи лидеры — Жорди Санчес и Жорди Куишар — также оказались в числе задержанных. Участники манифестации вышли с лозунгом «Свободу политическим заключенным».

Ранее сообщалось, что 8 ноября сторонники независимости Каталонии перекрыли десятки автомобильных дорог, ведущих в Барселону — всего 53 магистрали. Эта акция также проводилась под лозунгом «Свободу политическим заключенным». Кроме того, протестующие заняли здание вокзала. Тем не менее, общественный транспорт города ходил без перебоев.

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Парламент Каталонии 27 октября принял декларацию о независимости региона. В ответ власти Испании применили 155-ю статью Конституции, введя прямое правление и отправив в отставку региональное правительство во главе с Пучдемоном. Каталонский парламент был также распущен. Мадрид назначил новые выборы в законодательное собрание региона на 21 декабря.

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Бывший президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не стал дожидаться новых выборов, уехал из страны и прибыл в Брюссель. В Бельгии 31 октября он заявил, что продолжит свою деятельность, направленную на отделение Каталонии от Испании. Незадолго до этого он сообщил, что сформирует «правительство в изгнании». Одновременно Конституционный суд Испании заблокировал декларацию о независимости Каталонии. Часть каталонских политиков, включая бывшего спикера регионального парламента Карме Форкадель и восемь бывших членов правительства, была арестована.

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Фотогалерея

3 ноября испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, а затем запросил ЕС о европейском ордере на арест политика. 5 ноября бывший глава Каталонии вместе с частью прибывших в Брюссель сторонников сдался бельгийской полиции и был арестован на 24 часа, после чего отпущен. Однако ему запрещено покидать пределы страны, пока не будет принято решение о европейском ордере на его арест.

 

Теги: митинг , Каталония , независимость , Барселона
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