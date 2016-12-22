На улицы Барселоны вышли 750 тыс. сторонников независимости Каталонии

Одну из главных улиц Барселоны перекрыли 750 тыс. сторонников независимости Каталонии с требованием освободить задержанных по обвинению в сепаратизме каталонских политиков, заявили в полиции города. Об этом сообщает La Vanguardia.

Сотни тысяч манифестантов вышли на улицу Марины с требованием отпустить политиков, связанных с провозглашением независимости Каталонии. Инициаторами акции стали организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural, чьи лидеры — Жорди Санчес и Жорди Куишар — также оказались в числе задержанных. Участники манифестации вышли с лозунгом «Свободу политическим заключенным».

Ранее сообщалось, что 8 ноября сторонники независимости Каталонии перекрыли десятки автомобильных дорог, ведущих в Барселону — всего 53 магистрали. Эта акция также проводилась под лозунгом «Свободу политическим заключенным». Кроме того, протестующие заняли здание вокзала. Тем не менее, общественный транспорт города ходил без перебоев.

Парламент Каталонии 27 октября принял декларацию о независимости региона. В ответ власти Испании применили 155-ю статью Конституции, введя прямое правление и отправив в отставку региональное правительство во главе с Пучдемоном. Каталонский парламент был также распущен. Мадрид назначил новые выборы в законодательное собрание региона на 21 декабря.

Бывший президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не стал дожидаться новых выборов, уехал из страны и прибыл в Брюссель. В Бельгии 31 октября он заявил, что продолжит свою деятельность, направленную на отделение Каталонии от Испании. Незадолго до этого он сообщил, что сформирует «правительство в изгнании». Одновременно Конституционный суд Испании заблокировал декларацию о независимости Каталонии. Часть каталонских политиков, включая бывшего спикера регионального парламента Карме Форкадель и восемь бывших членов правительства, была арестована.

3 ноября испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, а затем запросил ЕС о европейском ордере на арест политика. 5 ноября бывший глава Каталонии вместе с частью прибывших в Брюссель сторонников сдался бельгийской полиции и был арестован на 24 часа, после чего отпущен. Однако ему запрещено покидать пределы страны, пока не будет принято решение о европейском ордере на его арест.



