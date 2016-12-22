Tmall впервые раскрыл цифры продаж по России в «День холостяка»

Интернет-магазин Tmall (входит вместе с AliExpress в Alibaba Group) впервые раскрыл цифры продаж в России во Всемирный день шоппинга, который проходит в «День холостяка». ​Об этом сообщается в пресс-релизе AliExpress, поступившем в РБК.

«День холостяка» — это китайский праздник, который отмечается 11 ноября и посвящается людям, которые не состоят в браке. К этому дню нынешний исполнительный директор холдинга Alibaba Group Дэниэл Джанг приурочил акцию магазина холдинга, которая была создана в качестве альтернативы Дню святого Валентина. Эта акция позиционирует себя, как распродажа для одиночек.

Как отмечается в сообщении, менее чем через пять минут после старта акции в магазине Tmall было продано товаров на сумму более 100 млн руб. По данным магазина, самым популярным товаром у российских покупателей стала кофемашина DeLonghi. На втором месте по популярности смартфон — Xiaomi Redmi, на третьем — Apple iPhone. Также одним из самых популярных товаров стала щетка Oral-B. За час она была куплена 2,5 тыс раз.​ Cамыми активными покупателями были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Воронежа и Перми.

Интернет-магазин Tmall в России AliExpress запустила в октябре. В России Tmall действует на домене AliExpress. Россия стала первой страной за пределами Китая, где будет работать этот магазин. На базе этого магазина крупные бренды продают свои товары потребителям. Tmall специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов, в том числе люксовых.

Распродажи в «День холостяка» AliExpress в России впервые запустила в 2015 года. На следующий год россияне резко увеличили количество покупок со всех участвовавших в акции интернет-магазинов. По сравнению с обычным днем они покупали в 31 раз товаров больше, а по сравнению с предыдущей акций — в два раза больше. При абсолютные цифры «Дня холостяка» в России не раскрывались.

В 2015 году во время акции «День холостяка» всем интернет-магазинам удалось продать товаров на сумму $14,3 млрд., в 2016 году — на сумму $17,7 млрд, говорилось в сообщении Alibaba.