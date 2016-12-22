Песков пошутил об обещанном Путиным наказании за срыв встречи с Трампом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, который с улыбкой сказал о намерении наказать протокольную службу из-за того, что на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоялась встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Конечно, последует кара», — сказал Песков.

В субботу, 11 ноября, во время беседы с журналистами по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме Путин назвал причины, по которым не смог встретиться с Трампом. Российский президент сказал, что его график и график американского лидера не совпали. Вторая причина связана с «определенными формальностями протокола», с которыми команды Путина и Трампа не смогли справиться, заметил глава государства. «Ну, будут наказаны за это», — сказал с улыбкой Путин. Российский президент отметил, что в целом «ничего страшного» не произошло, потому что он смог поговорить с Трампом в ходе заседания на второй день саммита.

В свою очередь, Трамп рассказал, что в ходе АТЭС он беседовал с Путиным «два-три» раза. По его словам, между ним и российским лидером остались «теплые чувства друг к другу». Президент США отметил, что во время беседы он спросил Путина, вмешивалась ли Россия в выборы США.

На этот вопрос российский президент ответил, что он «абсолютно точно не вмешивался». «И я правда верю, что он действительно так считает», — сказал Трамп. Он добавил, что расследование о возможном вмешательстве России в выборы является препятствием для улучшения отношений между странами.

По мнению Путина, отношения России и США еще «не вышли из кризиса». По словам российского лидера, Москва готова к тому, чтобы «перевернуть эту страницу» российско-американских отношений и решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России». Российский президент подчеркнул, что необходимо «наполнить конкретным серьезным содержанием» экономические связи между Москвой и Вашингтоном.