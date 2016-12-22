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Посол России счел опасными слова о вмешательстве Москвы в дела Каталонии
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Посол России счел опасными слова о вмешательстве Москвы в дела Каталонии
Каталония хочет независимости, 17:56
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Посол России счел опасными слова о вмешательстве Москвы в дела Каталонии

Посол России в Испании Юрий Корчагин назвал опасным подход объяснить «каталонский кризис» российским вмешательством. Об этом он заявил «РИА Новости».

Российский посол отметил, что популизм «может принимать разные обличья». Корчагин отметил, что главной отличительной особенностью популиста являются простые и иногда «примитивные» предложения по решению «сложной проблемы». «Это, к сожалению, мы наблюдаем сейчас у отдельных испанских журналистов, которые генезис комплексного, имеющего свою историю, своих героев и антигероев каталонского кризиса, пытаются объяснить российским вмешательством», — отметил он.

Корчагин считает, что «опасность такого подхода вполне очевидна». По его мнению, таким образом общественность и политиков, которые несут ответственность за принятие государственных решений, «пытаются направить по ложному следу» и пытаются отвлечь от «непростой, филигранной работы по урегулированию серьезной проблемы», с которой столкнулась Испания.

В субботу, 11 ноября, представитель испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго и министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль заявили, что в каталонский кризис вмешиваются российские и венесуэльские хакеры. Глава испанского Министерства обороны отмечала, что в социальных сетях были зафиксированы сообщения, которые поступали из России. Представитель испанского правительства не исключил, что «иностранные, посторонние силы», о которых властями Испании ничего не известно, «хотят изменить конституционный порядок».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар​ Ринкевич выступил за то, чтобы «оценить аспект влияния России на референдум об отделении Каталонии». На эти слова официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава латвийского внешнеполитического ведомства — «агрегатор фейковых новостей».

В среду, 8 ноября, испанский Конституционный суд официально аннулировал декларацию о независимости Каталонии, которую парламент региона принял в октябре. Кроме того, испанские власти отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустили парламент региона, назначив досрочные выборы 21 декабря.

Пучдемон отказался сложить с себя полномочия и уехал вместе с четырьмя соратниками в Брюссель. В Испании бывшего главу региона и его соратников обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, а также в злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. Испанский суд 2 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и соратников. Пучдемон и его коллеги сдались бельгийским властям 5 ноября, но были на следующий день отпущены. Им запрещено покидать территорию Бельгии.
Теги: референдум , Каталония , Посол
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