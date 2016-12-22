В Киеве проект резолюции по миротворцам назвали «фактически» готовым

Украина, США, Германия и Франция «фактически» разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала «Интер», часть интервью министра приводит интернет-портал «Подробности».

«Я недавно разговаривал с Куртом [Волкером — спецпредставителем Годсепа США по вопросам Украины] и мы согласовали основные параметры нашей позиции по миротворцам в Донбассе. У нас фактически готовый текст резолюции, нашего проекта», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин добавил, что обеспечить безопасность для будущих миротворцев на территории Донбасса «очень тяжело». «Но мы последовательно продвигаемся дальше», — отметил министр.

Власти Украины выступали неоднократно с предложением ввести миротворческий контингент на восток страны, где с 2014 года Киев проводит силовую операцию против сил ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин впоследствии поддержал отправку миротворцев, отметив, что их необходимо размещать на линии соприкосновении сторон.

​Президент Украины Петр Порошенко заявил в начале сентября, что, с позиции Киева, миротворцы должны быть размещены на всей территории ДНР и ЛНР, включая участок границы с Россией. При этом представители самопровозглашенных республик и России в миссии участвовать не должны.​