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«Единая Россия» объяснила идею «объявить соцсети иноагентами»
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«Единая Россия» объяснила идею «объявить соцсети иноагентами»
Политика, 16:24
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«Единая Россия» объяснила идею «объявить соцсети иноагентами»

Вице-спикер Госдумы, депутат от «Единой России» Петр Толстой уточнил, что поправки в закон об иностранных агентах не будут касаться социальных сетей в целом, а затронут только аккаунты зарубежных СМИ. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Толстой пояснил, что зарубежные СМИ при размещении своих материалов в соцсетях должны будут делать пометку о том, что они являются иностранными агентами.

«Мы с вами можем смотреть сюжет CNN по телевизору, можем смотреть на их сайте, а можем через соцсети. Вот в этом смысле ограничения касаются контента, а не канала распространения. Соцсети никаким образом обижать не собираются, и нас эта тема не волнует в данном случае», — сказал он.

Толстой подчеркнул, что обсуждающиеся поправки не означают, что «кто-то покушается на FB, Twitter и другие сети», и посоветовал не выдумывать «какое-то пресловутое закручивание гаек».

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Таким образом он разъяснил заявления главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, который сообщил, что кроме СМИ иноагентами могут стать «иностранные соцсети». «Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», — уточнил парламентарий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о признании иностранных СМИ иноагентами может быть принят Государственной думой в первом чтении в среду, 15 ноября, а 17 ноября законодательная инициатива может быть одобрена окончательно.

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Это станет ответом на требование Министерства юстиции США, чтобы компании, которые обслуживают телеканал RT America, зарегистрировались в качестве иноагента. Им дали срок до 13 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это требованием «диким» и «незаконным», но телеканал ему подчинится.

В начале октября Минюст России предупредил, что работающие в стране американские СМИ могут быть причислены к иноагентам. Речь идет о «Голосе Америки», «Радио Свобода», их дочерних проектах и других изданиях.

Теги: Госдума , Петр Толстой , закон об иноагентах
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