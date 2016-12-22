«Роснефть» и CEFC договорились построить нефтехимический комплекс в Китае

«Роснефть» и китайская энергетическая компания CEFC («Хуасинь») подписали соглашение о проведении совместного предварительного исследования возможности строительства нефтехимического комплекса (НХК) в провинции Хайнань. Соглашение стороны подписали на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, сообщается на сайте «Роснефти».

«Компании создадут совместные рабочие группы для обсуждения вариантов технической конфигурации комплекса, а также коммерческих и экономических вопросов», — говорится в сообщении. В планах компаний провести анализ возможности обеспечения долгосрочных поставок сырья для нефтехимического комплекса в Хайнане, а также изучить «варианты монетизации продуктов проекта».

В июле ​«Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Китайская компания получила «опцию по приобретению доли в розничном бизнесе «Роснефти».

В сентябре был заключен пятилетний контракт на поставку «Роснефти» китайской CEFC 10 млн т нефти в год. Компании также подписали соглашение о совместной добыче на проектах в Западной и Восточной Сибири и в сфере нефтепереработки и нефтехимии, торговли нефтью и нефтепродуктами.