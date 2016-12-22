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В Госдуме поддержали отмену сберкнижек в 2018 году
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В Госдуме поддержали отмену сберкнижек в 2018 году
Финансы, 22:26
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В Госдуме поддержали отмену сберкнижек в 2018 году

Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате принять законопроект об отмене сберкнижек. В случае если законопроект будет одобрен, документ будет изъят из оборота в 2018 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

Закрывать уже выданные сберегательные книжки не придется. Если документ был выдан до 1 июня 2018 года, то его действие продолжится до указанного в договоре срока.

Кроме того, комитет предложил дополнить законодательство нормами о сберегательных (для физлиц) и депозитных (для юрлиц) сертификатах, которые будут являться именными ценными бумагами. Процентная ставка таких сертификатов не может быть изменена в одностороннем порядке, а сам документ будет внесен в систему обязательного страхования для предупреждения легализации преступных доходов.

​Для того чтобы идентифицировать лицо, которому был выдан сертификат, предъявителя документа на погашения и других лиц, участвующих в его обороте, комитет предлагает ​ввести учет сертификатов и перевод прав на них.

«Законопроект допускает возможность выдачи банком сберегательных (депозитных) сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию», — сказано в сообщении.

В прошлом году Минфин обращал внимание на то, что ​сберкнижки и сберсертификаты создают условия для отмывания средств, так как не имеют ограничений по сумме и не предусматривают запрета на использование их в качестве расчетного и платежного средства. 

Теги: Госдума , сберкнижки
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