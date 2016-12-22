Россия и КНР решили создать фонд на $1 млрд для инвестиций в золотодобычу

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) ведет переговоры с китайской China National Gold Group о создании венчурного фонда объемом $1 млрд для инвестиций в добычу золота, драгоценных металлов и меди. Об этом рассказал глава ФРДВ Алексей Чекунов в интервью Bloomberg.

«Мы и China Gold создадим привлекательную финансовую платформу, которой смогут пользоваться частные инвесторы», — сказал Чекунов, который участвует в проходящем во вьетнамском Дананге форуме стран АТЭС. Соглашение о создании фонда может быть подписано уже к концу года, уточнил он.

Первую инвестицию российско-китайский фонд, как планируется, совершит в 2018 году. На первом этапе его объем составит $500 млн — по $100 млн вложат ФРДВ и China Gold, еще $300 млн — частные инвесторы.

Китайские компании в 2017 году уже совершили несколько крупных сделок в российском добывающем секторе. В мае китайская Fosun купила 10% крупнейшей в России золотодобывающей компании — «Полюс» Саида Керимова–за $900 млн. А китайская CEFC в ходе IPO компании En+ (металлургические, добывающие и энергетические активы) Олега Дерипаски в Лондоне купила акции холдинга на $500 млн (ее доля в En+ составила 6,25%).