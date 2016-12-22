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В Ленобласти украли ели с мемориала жертвам катастрофы над Синаем
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В Ленобласти украли ели с мемориала жертвам катастрофы над Синаем
Крушение А321 над Синаем признано терактом , 15:22
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В Ленобласти украли ели с мемориала жертвам катастрофы над Синаем

Под Всеволожском (Ленобласть) 8 ноября неизвестные выкопали и украли ели, посаженные неделю назад у мемориала «Сад памяти», установленного жертвам крушения Airbus A321 в Египте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе муниципального района.

Мемориал «Сад памяти» (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

​«Имел место акт вандализма», — сказали в пресс-службе. Собеседник РБК отметил, что 9 ноября подчиняющиеся администрации ведомства высадили шесть новых елей «взамен утащенных».

В пресс-службе района сообщили РБК, что после инцидента полиция усилит патрулирование зоны мемориала.

«Сад памяти» был открыт 31 октября на территории мемориальной зоны Румболовской горы во Всеволожске. Памятник представляет собой коридор из плит, на которых высечены имена всех 224 погибших и их годы рождения. Рядом с мемориалом высажена «Роща памяти», состоящая из 128 кленов (количество погибших семей) и 25 елей (число детей).

В мае 2017 года на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге были захоронены останки неопознанных жертв трагедии. 28 октября на этом месте открыли мемориал «Сложенные крылья» жертвам авиакатастрофы.

Катастрофа в воздухе: что выяснилось о крушении самолета в Египте
Политика

Самолет авиакомпании «Когалымавиа» взорвали в воздухе 31 октября 2015 года после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, в результате катастрофы все погибли.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что причиной крушения А321 был теракт. По его словам, на борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Египетский президент Абдул Фаттах ас-Сиси также признал крушение делом рук террористов.

Ответственность за авиакатастрофу взяла запрещенная в России организация «Исламское государство». После инцидента с Аirbus A321 Москва приостановила регулярные полеты в Египет.

Через два дня после катастрофы появилась петиция с просьбой установить мемориал в память о пассажирах, находившихся на борту разбившегося самолета. На 5 ноября 2015 года она собрала 200 тыс. подписей.

Автор: Илья Немченко.
При участии: Антон Колесницкий.
Теги: авиакатастрофа , Синай , Airbus A321
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