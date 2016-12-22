Бывший ректор Московского политеха отказался от степени доктора наук

Бывший ректор Московского политехнического университета Андрей Николаенко сообщил РБК, что подал заявление об отказе от ученой степени доктора экономических наук после того, как сообщество «Диссернет» обвинило его в плагиате.

В конце октября Николаенко подал заявление об отставке по собственному желанию с поста ректора Московского политеха. Свое решение он объяснил тем, что против него ведется ​информационная война, которая «наносит вред университету». 25 октября министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ о его увольнении.

Обвинения в плагиате, которые «Диссернет» предъявлял к его научным работам, экс-ректор назвал «несостоятельными, а подчас и абсурдными». Николаенко утверждал, что его оппоненты «фактически используют известное сетевое сообщество в своих целях».

Эксперты «Диссернета» пришли к выводу, что значительная часть докторской диссертации Николаенко, которую он защитил в 2012 году, была скопирована из других источников. «Данная работа содержит многочисленные заимствования из других диссертаций, защищенных несколькими годами ранее, а также из открытых источников, таких как учебники и интервью. Заимствования занимают от нескольких абзацев до нескольких страниц подряд с небольшими изменениями», — говорится в сообщении «Диссернета».

Аналогичные претензии у экспертов были к​ кандидатской диссертации Николаенко, которую он защитил в 2006 году.

8 октября РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, а также на собеседника, близкого к Министерству образования и науки, сообщал, что новым ректором Московского политеха может стать экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. В качестве возможного нового места работы Миклушевского также был назван Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (РЭУ).