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Прокуратура вернула следствию дело участника перестрелки с людьми Шакро
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Прокуратура вернула следствию дело участника перестрелки с людьми Шакро
Дело Шакро, 12:11
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Прокуратура вернула следствию дело участника перестрелки с людьми Шакро

Генеральная прокуратура вернула на дополнительное расследование уголовное дело бывшего сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, обвиняемого в убийстве двух человек во время перестрелки с людьми криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Об этом РБК сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее 9 ноября об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительной системе. По словам собеседника агентства, Генпрокуратура вернула следствию дело Буданцева, «не найдя состава указанного преступления». Эту информацию подтвердил другой источник агентства. «Прокуратура указала, что не видит состав, но неясно, она вернула дело для утяжеления обвинения, или наоборот», — сказал он.

Отмечается, что изначально экс-сотруднику КГБ вменялась статья «убийство двух лиц», он находился под домашним арестом. Позже Следственный комитет смягчил статью на «превышение необходимой самообороны», после чего отпустил Буданцева под подписку о невыезде. Статья, по которой сейчас обвиняется адвокат, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Перестрелка на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года. Причиной стал конфликт между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Дизайнер заявляла, что хозяйка ресторана не доплатила ей 8 млн руб. за работу. Ким, в свою очередь, утверждала, что Мисикова не выполнила контракт.

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В Elements прибыл подручный Шакро Молодого Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец вместе с группой соратников, они потребовали у хозяйки ресторана деньги за ремонт. Ким позвала Буданцева, который также приехал с помощниками. Переговоры закончились перестрелкой, в ходе которой экс-сотрудник КГБ застрелил двоих подельников Кочуйкова.

Дело о перестрелке на Рочдельской улице было передано в суд в начале сентября. Его фигурантами являются «14 участников организованной группы, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у столичных бизнесменов».

Теги: Генпрокуратура , следствие , Шакро Молодой , Эдуард Буданцев
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