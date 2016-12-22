Mediascope оценил эффективность рекламы у блогеров

Исследовательская компания Mediascope совместно с коммуникационным агентством PRT Edelman Affiliate провели первое в России исследование интеграции брендов в блогерский контент (есть в распоряжении РБК). Исследование проводилось в сентябре 2017 года путем онлайн-опроса пользователей интернета в городах России с населением более 100 тыс. человек. Самую популярную интеграцию бренда респонденты выбирали из 120 рекламных постов.

Реклама в соцсетях обладает более позитивным имиджем, чем в СМИ, и в 23% случаев приводит к поиску товара в магазине или к решению о его покупке по итогам просмотра «брендированных» постов в Instagram и YouTube, говорится в исследовании. Еще почти треть опрошенных искали информацию о продукте или рассказали о нем друзьям, 24% сделали репост или прошли по ссылке, указанной в посте. Для сравнения: по данным Sharethrough, средний международный показатель конверсии по совершению покупки составляет 16,64% для нативной и 7,72% для баннерной рекламы в СМИ. «Таким образом, размещение рекламы у блогеров должно быть в среднем эффективнее, чем в электронных СМИ», — констатирует президент рекламной группы RCG Юний Давыдов.

«Мы замеряли основные блог-платформы, — пояснил РБК гендиректор PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай. — Средняя стоимость размещения одного рекламного поста у топового блогера составляет 500 тыс. руб. Наш рекорд [размер гонорара] — 3,7 млн руб. за размещение в YouTube и Instagram». По оценке Сахрая, объем сегмента рекламы в социальных сетях в России составляет около 5 млрд руб. Объем российского рынка рекламы за первые три квартала 2017 года, согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 285–287 млрд руб., из которых на сегмент «интернет» приходится 115–116 млрд руб.

Половина респондентов заявили, что рекомендации блогеров помогают определяться с выбором товаров и услуг. А 48% уверены, что блогеры рекомендуют только те продукты и услуги, которые нравятся им самим. 83% участников исследования сообщили, что отдают себе отчет в том, что блогеры продвигают только те бренды, за которые им заплатили рекламодатели.