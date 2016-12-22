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Генпрокурор Украины подтвердил поступление средств Януковича в бюджет
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Генпрокурор Украины подтвердил поступление средств Януковича в бюджет
Украинский кризис, 04:29
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Генпрокурор Украины подтвердил поступление средств Януковича в бюджет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные у «ОПГ [организованной преступной группы экс-президента Украины Виктора] Януковича» средства поступили в казначейство страны. Об этом он написал в своем Facebook.

«Все $1,5 млрд., которые были конфискованы у ОПГ Януковича, никуда не исчезали и давно находятся на счетах казначейства. Более того, эти средства работают на армию и инфраструктурные проекты», — написал Луценко. Он отметил, что также были конфискованы и переданы государству Одесский нефтеперерабатывающий завод и 1 тыс. вагонов. К сообщению он приложил фотографии писем от Ощадбанка и Государственной казначейской службы.

Президент Украины Петр Порошенко в конце апреля 2017 года заявил, что конфискованные у окружения Януковича средства пойдут на «восстановление боеспособности украинской армии». Тогда речь шла о $1,4 млрд. Он также подтвердил, что они поступили на счета казначейства. Средства были заблокированы Госслужбой финансового мониторинга на счетах Януковича в Ощадбанке еще в январе 2015 года.

Сам экс-президент Украины отрицает причастность к этим деньгам. В конце сентября 2017 года Янукович пообещал подать в суд на Луценко за «систематическую дезинформацию и введение общественности в заблуждение» о наличии у него «миллионов». По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, у бывшего президента Украины на счетах в Ощадбанке находятся около 30 млн грн личных средств, «не являющихся предметом конфискации».
Теги: Украина , конфискация , Юрий Луценко , Виктор Янукович
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