Генпрокурор Украины подтвердил поступление средств Януковича в бюджет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные у «ОПГ [организованной преступной группы экс-президента Украины Виктора] Януковича» средства поступили в казначейство страны. Об этом он написал в своем Facebook.

«Все $1,5 млрд., которые были конфискованы у ОПГ Януковича, никуда не исчезали и давно находятся на счетах казначейства. Более того, эти средства работают на армию и инфраструктурные проекты», — написал Луценко. Он отметил, что также были конфискованы и переданы государству Одесский нефтеперерабатывающий завод и 1 тыс. вагонов. К сообщению он приложил фотографии писем от Ощадбанка и Государственной казначейской службы.

Президент Украины Петр Порошенко в конце апреля 2017 года заявил, что конфискованные у окружения Януковича средства пойдут на «восстановление боеспособности украинской армии». Тогда речь шла о $1,4 млрд. Он также подтвердил, что они поступили на счета казначейства. Средства были заблокированы Госслужбой финансового мониторинга на счетах Януковича в Ощадбанке еще в январе 2015 года.