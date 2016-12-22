В Раду внесли предложение разорвать отношения с Россией за три месяца

В Верховную раду была внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией за три месяца, она поступила от партии «Укроп». Об этом журналистам сообщил депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук, передает телеканал «112 Украина».

«На самом деле такая ​​поправка действительно была подана, и господин Винник (депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. — РБК) комментировал, что он соглашается с этой поправкой, это его личная позиция», — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что рассматривать эту поправку надо без «эмоциональной составляющей», а с «холодной позиции политиков». Предложение о разрыве отношений с Россией необходимо обсуждать с учетом «государственной позиции».

«Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источник в Раде, что такой пункт был включен в законопроект по инициативе Ивана Винника. В случае если поправка будет принята, российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.

В разговоре с РБК Винник пояснял, что задача поправки — «напомнить правительству» о том, что невозможно признать Россию страной-агрессором (что входит в законопроект о Донбассе) и при этом сохранять дипотношения.

Но позднее в среду, 8 ноября, депутат фракции «Батькивщины» Сергей Соболев заявил, что в законопроекте нет нормы о разрыве отношений между двумя странами. В Кремле же предупредили, что такое решение нанесет урон интересам не только россиян, но и самих украинцев.

Законопроект о реинтеграции Донбасса прошел в Раде первое чтение (карточка документа на сайте Рады). Документ объявляет Россию агрессором, а территории ЛНР и ДНР — «временно оккупированными». Документ возлагает на Москву ответственность за происходящее в Донбассе, включая перерегистрацию предприятий, введение обращения рубля, выдачу паспортов в Донбассе. Также исключаются территориальные права России на отдельные территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, согласно документу, Киев не несет ответственности за нарушение прав жителей «временно оккупированных территорий». Кроме того, в документе оговаривается возможность использования вооруженных сил страны в Донбассе в мирное время.