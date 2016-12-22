В Раду внесли предложение разорвать отношения с Россией за три месяца

В Верховную раду была внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией за три месяца, она поступила от партии «Укроп». Об этом журналистам сообщил депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук, передает телеканал «112 Украина».
«На самом деле такая поправка действительно была подана, и господин Винник (депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. — РБК) комментировал, что он соглашается с этой поправкой, это его личная позиция», — пояснил депутат.
Парламентарий отметил, что рассматривать эту поправку надо без «эмоциональной составляющей», а с «холодной позиции политиков». Предложение о разрыве отношений с Россией необходимо обсуждать с учетом «государственной позиции».
«Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источник в Раде, что такой пункт был включен в законопроект по инициативе Ивана Винника. В случае если поправка будет принята, российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.
В разговоре с РБК Винник пояснял, что задача поправки — «напомнить правительству» о том, что невозможно признать Россию страной-агрессором (что входит в законопроект о Донбассе) и при этом сохранять дипотношения.
Но позднее в среду, 8 ноября, депутат фракции «Батькивщины» Сергей Соболев заявил, что в законопроекте нет нормы о разрыве отношений между двумя странами. В Кремле же предупредили, что такое решение нанесет урон интересам не только россиян, но и самих украинцев.
Законопроект о реинтеграции Донбасса прошел в Раде первое чтение (карточка документа на сайте Рады). Документ объявляет Россию агрессором, а территории ЛНР и ДНР — «временно оккупированными». Документ возлагает на Москву ответственность за происходящее в Донбассе, включая перерегистрацию предприятий, введение обращения рубля, выдачу паспортов в Донбассе. Также исключаются территориальные права России на отдельные территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, согласно документу, Киев не несет ответственности за нарушение прав жителей «временно оккупированных территорий». Кроме того, в документе оговаривается возможность использования вооруженных сил страны в Донбассе в мирное время.