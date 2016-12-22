Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции до 2,5–2,8% на 2017 год

Минэкономразвития снизило ожидания по инфляции на 2017 год до 2,5–2,8%. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Максим Орешкин на полях саммита АТЭС, передает ТАСС.

«Если говорить по году, то у нас был прогноз 2,7–3,2%, сейчас мы видим диапазон 2,5–2,8%. Мы его немного сажаем, и он у нас опускается вниз», — сказал министр. Он добавил, что теперь министерство ожидает уровень инфляции ниже отметки в 3%.

По словам Орешкина, на прогноз повлияли опубликованные данные за октябрь, согласно которым динамика роста общего уровня цен идет «по нижней границе» и даже опускается «ниже нижней границы» прогноза министерства.

Согласно обнародованным накануне данным Росстата, годовая инфляция в России в октябре 2017 года замедлилась до 2,7% по сравнению с 3% в сентябре. В августе инфляция составила 3,3%.

В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что слишком низкая инфляция может создать новые трудности для «формирующейся экономики» России. «Если общий индекс цен составляет 2%, в некоторых секторах цены всё равно растут быстрее, а в остальных даже может наблюдаться дефляция. Массовая дефляция вредна: она снижает стимулы для инвестирования, и чтобы ее избежать в широком спектре секторов, уровень инфляции должен составлять около 4%», — говорила она. По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), низкая инфляция ударит не только по банковскому сектору, но по предприятиям, занимающимся добычей, нефтепереработкой, строительством и госуслугами.