«Единая Россия» предложила снимать отпечатки всех въезжающих иностранцев

В «Единой России» предложили ввести дактилоскопическую регистрацию абсолютно всех иностранцев, приезжающих в Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, выступая в рамках правительственного часа с участием главы МВД Владимира Колокольцева. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Полная дактилоскопическая регистрация всех без исключения иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации, может стать целесообразной мерой в борьбе против серьезной угрозы национальной безопасности — проникновения в страну так называемых «иностранных террористов — боевиков», — сказал он.

Вяткин добавил, что эту норму можно внести в качестве поправки к правительственному законопроекту о государственной дактилоскопической регистрации, который сейчас рассматривает Дума.

По информации парламентария, в 2016 году в Российской Федерации ликвидировано 46 ячеек террористических организаций, преимущественно состоявших из выходцев из государств СНГ, прибывших в Россию с целью трудоустройства. Часть из них, как сообщил Вяткин, проходила обучение в лагерях боевиков, расположенных на территории Сирии и Ирака.

«Проведенная в 2016 году дактилоскопическая регистрация 2 млн 200 тыс. иностранных граждан позволила установить личность 16 тыс. 200 человек, пользовавшихся паспортными данными других лиц», — подчеркнул Вяткин.

Снимать отпечатки со всех въезжающих в Россию безвизовых мигрантов предложил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая в ходе правительственного часа в Государственной думе. Мера предлагается в отношении иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом порядке на срок более 30 дней. Он подчеркнул, что данную меру можно ввести только при дополнительном бюджетном финансировании.

Согласно действующему законодательству, для безвизового въезда в Россию достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, внутренний паспорт или загранпаспорт без визового штампа.

